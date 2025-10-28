Отправлено: - 17:31

111: то они быстро все переделают и как будто ничего не было..

Цитата:Поменяли уже обратно. Полагаю просто подрядчикам дали задание поставить знаки на Володарского и Дзержинского что называется "на словах", без схемы. А подрядчики возможно не местные, возможно просто исполнительные,им сказали на всех примыканиях к этим улицам поставить "уступи дорогу" а на самих улицах "главную" они и поставили. Что они, догадываться будут что те заказчики имели ввиду?