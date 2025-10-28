111: то они быстро все переделают и как будто ничего не было..
Поменяли уже обратно. Полагаю просто подрядчикам дали задание поставить знаки на Володарского и Дзержинского что называется "на словах", без схемы. А подрядчики возможно не местные, возможно просто исполнительные,им сказали на всех примыканиях к этим улицам поставить "уступи дорогу" а на самих улицах "главную" они и поставили. Что они, догадываться будут что те заказчики имели ввиду?
Да, не- смешно- какая МАЛЕНЬКАЯ - пить так пить. ОН же не гей-нормальный мужик. До усрачки- потом ДОГОНЯТЬСЯ, баб- в охапку и в сауну или на природу и утром похмелиться и на работу. Всё стандартно:- здоровый образ, размеренность- всё это ХЕРНЯ- ВСЕ там будем- кто раньше, кто позже. У кого как на роду написано- как ОН скажет- так и БУДЕТ.
Вот ведь как оно так? С одной стороны человек бизнесмен, может не супер успешный и в мировых сми о нем не печатают, но тем не менее - бизнесмен. А с другой так яро сваливает всю ответственность на кого-то там, причем на кого-то с кого "спросить" нельзя, даже если гипотетически предположить существование "таинственного его". Как уживаются эти свойства? Навык принятия решений, в том числе сложных решений и "свешивание ножек" ,"я не я и лошадь не моя", "будь как будет"
ACROS: Беженец- он и есть БЕЖЕНЕЦ, пардон- эммигрант, переселенец, кандас, кельгенбай, оралман и так далее.
Ну это только о вашем невежестве говорит и не делает вам чести. Точно так же, как утверждать, что колхозник - колхозник. Хотя я другого мнения, и тут на форуме хватает людей и тот же Ломоносов, понимал в чём кроется различие между одним и другим. Но не всем видать дано!
