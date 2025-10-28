Re: "Высокая прочность и износостойкость"....

Отправлено: - 20:58

Цитата://внедрение таких технологий поможет повысить эффективность дорожного строительства и улучшить качество транспортной инфраструктуры//



Тогда вопрос: - если так много ХОРОШИХ технологии и соответственно - дороги стали КАЧЕСТВЕННВМИ9 по ИХ отчёту), тогда почему ЗАПРЕТИЛИ с 1 января 2026 года эксплуатацию грузовиков с нагрузкой на ось свыше 10 тонн???

Это что: - реальность или враньё??