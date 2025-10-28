НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Высокая прочность и износостойкость". Экспериментальный асфальт уложили в Алматинской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52833
"Высокая прочность и износостойкость". Экспериментальный асфальт уложили в Алматинской области
Отправлено: 28.10.25 - 20:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Технология позволяет открывать движение уже через 30 минут после укладки дорожного покрытия. Экспериментальный асфальт с высокой прочностью уложили в Алматинской области, сообщили в "КазАвтоЖоле".
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8542
Re: "Высокая прочность и износостойкость"....
Отправлено: 28.10.25 - 20:58
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://внедрение таких технологий поможет повысить эффективность дорожного строительства и улучшить качество транспортной инфраструктуры//

Тогда вопрос: - если так много ХОРОШИХ технологии и соответственно - дороги стали КАЧЕСТВЕННВМИ9 по ИХ отчёту), тогда почему ЗАПРЕТИЛИ с 1 января 2026 года эксплуатацию грузовиков с нагрузкой на ось свыше 10 тонн???
Это что: - реальность или враньё??
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 74, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 74
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS