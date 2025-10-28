НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Флуд и оффтопик (часть 9)
Страница 643 из 643
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46402
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 14:25
#9631
Цитата:
таноми52:

Цитата:
Допрыгается когда-нибудь

Прыгаю с 2006го года, когда сам Тимур меня припугнул турмой, как то он тогда еще сказал так интересно, но вот прошло 19 лет, все жду когда допрыгну
А что, нельзя?
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46402
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 14:28
#9632
Цитата:
Карачун:

Цитата:
Кто-нибудь знает причину смены схемы

Акимат и ЖКХ ихнее постарались проявить креативность, если будут хвалить, то они на высоте, если будут аварии, то они быстро все переделают и как будто ничего не было..
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46402
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 14:38
#9633
Цитата:
таноми52:

Цитата:
Расширил границы своей "популярности"

Вот на сейчас моя популярность, почему бы и не попользоваться?
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1934
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 17:31
#9634
Цитата:
111: то они быстро все переделают и как будто ничего не было..
Поменяли уже обратно. Полагаю просто подрядчикам дали задание поставить знаки на Володарского и Дзержинского что называется "на словах", без схемы. А подрядчики возможно не местные, возможно просто исполнительные,им сказали на всех примыканиях к этим улицам поставить "уступи дорогу" а на самих улицах "главную" они и поставили. Что они, догадываться будут что те заказчики имели ввиду?
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46402
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 18:12
#9635
Цитата:
Карачун:

Цитата:
Полагаю просто подрядчикам дали задание поставить знаки на Володарского и

Исходя плану, который нарисовал заказчик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 18:22
#9636
Цитата:
111:
Исходя плану

Просто кровь из глаз. Как же безграмотно...
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46402
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 18:55
#9637
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Как же безграмотно...

Не важно, главное смысл, к сожалению твоему пишу не через ИИ
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8542
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 20:15
#9638
Цитата:
Эл-починно:
почему эта волна отъездов вообще началась, думаю разъяснять не нужно!


Почему ??? Обьясните???

Цитата:
Эл-починно:
Уехать могли и в Россию,


Почему тогда не уехали в Россию???


Цитата:
Эл-починно:
И не вам решать


Конечно не мне:- вам и только вам.

Цитата:
Эл-починно:
Для этого есть установленные нормами правила.


Сколько не говори: ХАЛВА- от этого во рту СЛАДКО не станет.
Беженец- он и есть БЕЖЕНЕЦ, пардон- эммигрант, переселенец, кандас, кельгенбай, оралман и так далее.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8542
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 20:30
#9639
Цитата:
Vit:
Надо маленькую,


Да, не- смешно- какая МАЛЕНЬКАЯ - пить так пить. ОН же не гей-нормальный мужик.
До усрачки- потом ДОГОНЯТЬСЯ, баб- в охапку и в сауну или на природу и утром похмелиться и на работу.
Всё стандартно:- здоровый образ, размеренность- всё это ХЕРНЯ- ВСЕ там будем- кто раньше, кто позже.
У кого как на роду написано- как ОН скажет- так и БУДЕТ.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1934
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 20:47
#9640
Вот ведь как оно так?
С одной стороны человек бизнесмен, может не супер успешный и в мировых сми о нем не печатают, но тем не менее - бизнесмен.
А с другой так яро сваливает всю ответственность на кого-то там, причем на кого-то с кого "спросить" нельзя, даже если гипотетически предположить существование "таинственного его".
Как уживаются эти свойства? Навык принятия решений, в том числе сложных решений и "свешивание ножек" ,"я не я и лошадь не моя", "будь как будет" :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 20:58
#9641
Цитата:
ACROS:
У кого как на роду написано- как ОН скажет- так и БУДЕТ.

ЕМУ пофиг (как и вам на каждого муравья)
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 21:03
#9642
Цитата:
Карачун:
Как уживаются эти свойства?

Самый короткий спор между верующим и атеистом:
- Ты правда веришь, что вселенная может появиться из ниоткуда?
- Ну ты же веришь, что Бог существовал всегда.

Занавес. :-)
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8542
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 21:03
#9643
Цитата:
maxsaf:
вам на каждого муравья


Не понял- расшифруйте ???
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 21:05
#9644
Цитата:
ACROS:
Не понял- расшифруйте ???

Не смогу, пока буду объяснять - вы спать уйдёте, все равно не успею.
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4780
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 22:15
#9645
Цитата:
ACROS: Беженец- он и есть БЕЖЕНЕЦ, пардон- эммигрант, переселенец, кандас, кельгенбай, оралман и так далее.
Ну это только о вашем невежестве говорит и не делает вам чести. Точно так же, как утверждать, что колхозник - колхозник. Хотя я другого мнения, и тут на форуме хватает людей и тот же Ломоносов, понимал в чём кроется различие между одним и другим. 8-)
Но не всем видать дано! :lol:
Страница 643 из 643
XML / RSS