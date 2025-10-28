НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Когда Казахстан начнёт вырабатывать больше энергии, чем потреблять, ответили в Минэнерго
 
 
Когда Казахстан начнёт вырабатывать больше энергии, чем потреблять, ответили в Минэнерго
Отправлено: 28.10.25 - 15:45
В стране продолжается реализация плана по развитию отрасли до 2035 года, согласно которой должны ввести дополнительно более 26 ГВт новых генерирующих мощностей. До 2029 года министерство должно реализовать 68 проектов.
Читать новость

Re: Когда Казахстан начнёт вырабатывать больше энергии, чем...
Отправлено: 28.10.25 - 15:45
Возобновляемая: солнечная + ветряная? Причем их в 3 раза больше, чем обыкновенных, которые работают ВСЕГДА, независимо от любых условий??? И полностью зависеть от погоды? Нет солнышка, нет ветра- дефицит энергии????? Люди, это реальный распил бабла, потому как, особенно ветряная энергия по цене одна из самых дорогих, из-за стоимости оборудования, на котором она вырабатывается...
Re: Когда Казахстан начнёт вырабатывать больше энергии, чем...
Отправлено: 28.10.25 - 15:47
При этом срок службы лопастей вентиляторов ветроустановок- не более 5 лет, причем это самые дорогие запчасти этих установок...
Re: Когда Казахстан начнёт вырабатывать больше энергии, чем...
Отправлено: 28.10.25 - 19:08
Что такое понятие - планировать при отсутствии реальных денег? Это означает - пустить пыль в глаза, при этом мечтая о реальности! Отсутствие реальной ответственности, позволяет мечтателям говорить что в голову взбредет, при этом не отвечая за свои слова! Свою страну нужно сначала обеспечить э/энергией, поэтому забудьте об экспорте! Все это слова и не более как желание! Нужно быстрей строить атомные станции, за бюджетные деньги, которых мало, а уж потом мечтать об экспорте!
Re: Когда Казахстан начнёт вырабатывать больше энергии, чем...
Отправлено: 28.10.25 - 19:55
Для чего тогда АЭС строить собрались, если ожидается профицит? :lol:
Re: Когда Казахстан начнёт вырабатывать больше энергии, чем...
Отправлено: 28.10.25 - 20:40
Цитата:
абике:
Нужно быстрей строить атомные станции, за бюджетные деньги,


Строить будет Путин, на русские деньги.

Цитата:
maxsaf:
Для чего тогда АЭС строить собрались


Мотивация такая была перед референдумом: - Юг страдает дефицитом эл.энергии и второе:- соседи БУРНО развиваются- потом будем ПРОДАВАТЬ им эл.энергию- больше ПРИЧИН для строительства АЭС не было.
