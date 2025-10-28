Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Когда Казахстан начнёт вырабатывать больше энергии, чем потреблять, ответили в Минэнерго
Когда Казахстан начнёт вырабатывать больше энергии, чем потреблять, ответили в Минэнерго
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 79, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 79
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать