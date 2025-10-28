Re: Когда Казахстан начнёт вырабатывать больше энергии, чем...

Отправлено: - 19:08

Что такое понятие - планировать при отсутствии реальных денег? Это означает - пустить пыль в глаза, при этом мечтая о реальности! Отсутствие реальной ответственности, позволяет мечтателям говорить что в голову взбредет, при этом не отвечая за свои слова! Свою страну нужно сначала обеспечить э/энергией, поэтому забудьте об экспорте! Все это слова и не более как желание! Нужно быстрей строить атомные станции, за бюджетные деньги, которых мало, а уж потом мечтать об экспорте!