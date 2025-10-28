Re: Айша вместо Улболсын: казахстанка празднует смену имени

Не совсем понятна статья и ее посыл.

Ну поменяла, дальше-то что?

Многие люди меняют паспортные данные. Может о каждом статьи верстать будем?)



Ладно, если бы статья была об ошибке сотрудников ЦОНа - было бы понятно и логично) а так... Ну поздравляем))