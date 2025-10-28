НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Айша вместо Улболсын: казахстанка празднует смену имени
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52832
Айша вместо Улболсын: казахстанка празднует смену имени
28.10.25 - 15:55
Жительница Костанайской области сменила имя с Улболсын на Айша и поделилась радостным моментом в соцсетях. На видео видно, как женщина получает новый документ в ЦОНе с написанным именем Айша Рахымжанкызы.
Читать новость

v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1891
Re: Айша вместо Улболсын: казахстанка празднует смену имени
28.10.25 - 15:55
#1
Не совсем понятна статья и ее посыл.
Ну поменяла, дальше-то что?
Многие люди меняют паспортные данные. Может о каждом статьи верстать будем?)

Ладно, если бы статья была об ошибке сотрудников ЦОНа - было бы понятно и логично) а так... Ну поздравляем))
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1823
Re: Айша вместо Улболсын: казахстанка празднует смену имени
28.10.25 - 15:56
#2
Как мало людям надо для счастья :lol: Родители,ну действительно,перед тем как назвать ребенка ДУМАЙТЕ. Порой такие имена выдумывают,а людям потом жить с этим :lol:
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1891
Айша вместо Улболсын: казахстанка празднует смену имени
28.10.25 - 15:59
#3
Цитата:
Сабыр:
ДУМАЙТЕ

Зато теперь точно не будет Съездов, МЭЛСов, Виленов, Владенов и прочего))
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1823
Айша вместо Улболсын: казахстанка празднует смену имени
28.10.25 - 16:52
#4
Цитата:
vofkakst:
не будет Съездов

Ну этих да,а остальные перечисленные норм имена. Красивые. Точно лучше улболСЫН :lol:

[Исправлено: Сабыр, 28.10.2025 - 17:53]
юля елиссева
юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3893
Re: Айша вместо Улболсын: казахстанка празднует смену имени
28.10.25 - 17:20
#5
было бы справедливо тогда и отчество сменить. ведь наверняка именно этот Рахымжан, желая появления сына и дал дочке такое имя...
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46402
Айша вместо Улболсын: казахстанка празднует смену имени
28.10.25 - 18:54
#6
Не буду повторяться, ответил так

