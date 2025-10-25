НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
1
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 19:12
#9616
Тут со мной спорят, что казахи не один народ с нами русскими

Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 19:21
#9617
А тут на меня даже с США прыгают.,
Весело в общем..

Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 19:26
#9618
А еще в инсте вратарь, который пропустил 9 голов, стал у нас национальным героем и ему подарили автомобиль..
Это же вообще надо голову тупую иметь и радоваться что не проиграли 20:0 и поражение за два раза 9:0 выставить казахстанским героизмом..
Хотелось сказать куда мир катится, да ведь катимся только мы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 19:29
#9619
А еще выступил президент и сказал что СВОих не бросаем в любой точке мира..
И что?
В Украине сидят наши братья казахи, один с Байконура, другой костанаец, почему он их не спасет?
Куда катимся мы..

Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 19:44
#9620
Вчера взял какую то лечебную германскую настойку из 56 трав, тестирую вот..

Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 19:50
#9621
Цитата:
111:
Вчера взял какую то лечебную германскую настойку из 56 трав, тестирую вот..

Вижу, правильно тестируешь! :lol:
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 20:07
#9622
Цитата:
111:
Времени нет тут сидеть и лясы с тобой об одном и том же точить уже лет 15

Ну да, ну да. Я тебе давно на пенсию предлагал уйти, ты рогом упёрся - не уйду, тут буду гадости с болот выкладывать. За что отгреб, признавайся? :lol:
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 20:08
#9623
Цитата:
111:
война, нехорошая Украина и тд Все эти несколько тем обсуждаем десятилетиями

Твои любимые темы когда-то были. Тебя как будто подменили, теперь Россию матушку везде хвалишь ;-)

[Исправлено: maxsaf, 25.10.2025 - 21:08]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 20:11
#9624
Цитата:
111:
Сейчас ловлю новый кайф в инсте

В НГ тебе аким запретил кайф ловить, или председатель?))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.10.25 - 19:12
#9625
Цитата:
111:Ты смотрю нашел хорошего царя, перед которым чело бьешь Запомни, главный редактор это прежде всего коллектив, это и модераторы и те, кто ведет паблик НГ в Инсте и тут нет жесткой вертикали власти, где Редактор чувствует себя Царем Пора бы это знать еще лет 15 назад


Ты че так напрягся, расслабься)) я у редакции спросил, кто ответит - тот ответит. Или боишься балаболом прослыть)) так это давно уже случилось, не переживай ты так :lol:
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.10.25 - 23:16
#9626
Цитата:
maxsaf:
Тебя как будто подменили, теперь Россию матушку везде хвалишь


И нашим, и вашим...
Расширил границы своей "популярности"
Допрыгается когда-нибудь
Придётся ему сменить имя или фамилию. Возможно пол. ;-) :-)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 00:15
#9627
Цитата:
таноми52:
Придётся ему сменить имя или фамилию. Возможно пол.

Газпром. Мечты сбываются :lol:
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 09:45
#9628
Цитата:
111:
Вчера взял какую то лечебную германскую настойку из 56 трав, тестирую вот

Таким объёмом не тестируют) Нельзя столько глушить за раз, только не говори что на месяц купил) За вечер высосал же)

Надо маленькую, малюсинькую, что бы даже до желудка не до текла)

Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 11:36
#9629
Кто-нибудь знает причину смены схемы регулирования движения на перекрестке ул. Мира и ул. Володарского, а также улиц Свердлова и Дзержинского в Рудном? В соответствие с установленными знаками теперь автомобили двигающиеся по ул. Володарского обладают приоритетом относительно автомобилей двигающихся по ул. Мира., и соответственно Дзержинского "главная" относительно Свердлова

[Исправлено: Карачун, 28.10.2025 - 12:37]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 14:22
#9630
Цитата:
Vit:

Цитата:
Надо маленькую, малюсинькую, что бы даже до желудка не до текла)

Маленькая дорого выходит, если взять самую маленькую в 0.02л за 748 тенге, то в переводе на 0.7 она будет стоить 26 180 тенге, тогда как я взял за 9 с копейками
