≡ Трамп пригласил лидеров Центральной Азии в Вашингтон на саммит «С5+1». Токаев ответил письменно
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52829
Трамп пригласил лидеров Центральной Азии в Вашингтон на саммит «С5+1». Токаев ответил письменно
Отправлено: 28.10.25 - 13:49
Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на саммит «Центральная Азия — США» (формат «С5+1») в Вашингтон. Встреча состоится 6 ноября.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7818
Re: Трамп пригласил лидеров Центральной Азии в Вашингтон на...
Отправлено: 28.10.25 - 13:49
#1
*хорошии парень* как бы опять не учудил как с паровозами, пусть хотя бы внукам что-нибудь оставит
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46399
Re: Трамп пригласил лидеров Центральной Азии в Вашингтон на...
Отправлено: 28.10.25 - 14:43
#2
Я уже высказался по этому поводу, повторяться не буду, но что то некоторые мной недовольны почему то

