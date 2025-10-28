НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Займ на карту круглосуточно: удобное решение для любых ситуаций
28.10.25 - 12:06
Финансовые трудности могут возникнуть в самый неподходящий момент: сломалась техника, пришла неожиданная медицинская выписка или просто задержали зарплату. В этой статье мы подробно разберём, что представляет собой круглосуточный займ, в чём его преимущества, как работают микрокредиты, и почему сервисы вроде BeeCredit становятся всё более востребованными среди пользователей.
Re: Займ на карту круглосуточно: удобное решение для любых...
абике
28.10.25 - 12:06
Опять замануха со стороны МФО! Ведь, дармоедов на халяву очень много, берут в основном те, кому возвращать нечем и нечего терять кроме своих портков? Даже нет залогового обеспечения! Не возврат денег и большая масса денег на руках у дармоедов, благодаря МФО в стране усугубляет инфляцию, то есть происходит удорожание продуктов, товаров и тому подобное, а деньги обесцениваются! Гос-во ничего не делает с этим!
Re: Займ на карту круглосуточно: удобное решение для любых...
сайлау курманов
28.10.25 - 12:21
Они деликатно умалчивают сколько стоит это удовольствие, однажды столкнувшись вы никогда не захотите связаться с ними. Что бы не быть голословным приведу несколько примеров. Например с основной суммы они сразу берут 5%, затем выдают под 20% в МЕСЯЦ!. То что центробанк устанавливают какие-то коридоры им наплевать.
Re: Займ на карту круглосуточно: удобное решение для любых...
ACROS
28.10.25 - 13:24
Цитата:
сайлау курманов:
затем выдают под 20% в МЕСЯЦ!

Цитата:
абике:
Даже нет залогового обеспечения


Какие 20 % - о чём вы ???
20 % даже нет в нормальных банках.
Такие займы выдаются как минимум под 45 %, если не больше - как раз потому что там нет именно ЗАЛОГОВОГО обеспечения и в банках такая же ставка.
Эти 45 % и есть банковские РИСКИ на случай просрочек, невыплат и прочей задержки.
Займ на карту круглосуточно: удобное решение для любых ситуаций
ACROS
28.10.25 - 13:28
Цитата:///от 500 до 30 000 рублей///

В Казахстане перешли на валюту соседней страны ????

Насколько я в курсе: - ВСЕ финансовые операции в Казахстане прозводятся в национальной валюте- в ТЕНГЕ.

Реклама какая то НЕОДНОЗНАЧНАЯ: - суммы займов пишите в РУБЛЯХ, а на фото - парень с девушкой рекламируют купюры в 10 000 тенге.

Re: Займ на карту круглосуточно: удобное решение для любых...
сайлау курманов
28.10.25 - 13:38
Такие займы выдаются как минимум под 45 %, 
Хочу вас поправить, очевидно вы путаете годовые ставки у вторичных банков,которые подчиняются инструкциям от головного и не могут выйти из установленных рамок. А МФО если в своих договорах или на рекламных щитках укажут истинную ставку применяемые своим клиентам, туда никто не пойдет,поэтому они указывают совсем мизерные циферки вроде как 0,01% (в день) или 35% (в месяц). Разумеется,они годовые ставки не укажут
