Re: Займ на карту круглосуточно: удобное решение для любых...

Отправлено: - 12:06

Опять замануха со стороны МФО! Ведь, дармоедов на халяву очень много, берут в основном те, кому возвращать нечем и нечего терять кроме своих портков? Даже нет залогового обеспечения! Не возврат денег и большая масса денег на руках у дармоедов, благодаря МФО в стране усугубляет инфляцию, то есть происходит удорожание продуктов, товаров и тому подобное, а деньги обесцениваются! Гос-во ничего не делает с этим!