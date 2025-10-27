Re: Как в центре Костаная в честь Дня Республики патриотические...

Отправлено: - 18:49

Праздник какой то дерганый получился, в основном для галочки, как в нашем дворе тихо подняли флаг и всё.

Но понты были хорошие, в инсте народ проклинал правительство с его ценами и штрафами, чиновники напротив говорили какую то мантру о том, что жить мы стали богаче и самые первые в мире чуть ли, ну и для настоящих понтов раздавали хлеб, как в блокадном Ленинграде в каких то частях города и автобусов..