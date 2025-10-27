Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 27.10.25 - 13:53
17 октября инициативная группа жителей Рудного обратилась в акимат с предложениями о переименовании улиц Ивана Франко и 50 лет Октября в улицы Алии Молдагуловой и Достык соответственно. Актуально ли такое предложение?
1
Re: Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 27.10.25 - 13:53
И что, будет ровно то же самое, хоть назови хоть Байтурсынова, хоть Петькина.
У людей , ну моего возраста так скажем и старше, просто отбирают память, стирают ее
А еще там есть злободневная центральная улица Ленина
Ее в Назарбаева?
А еще там есть злободневная центральная улица Ленина
Ее в Назарбаева?
А еще там есть злободневная центральная улица Ленина
Ее в Назарбаева?
Re: Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 27.10.25 - 14:20
Цитата///чтобы новое название было актуально,///
Цитата:
На этот раз статья ХОРОШО написана, грамотно и самое главное: - АРГУМЕНТИРОВАНО.
И смысл статьи- у нас ПОЛНО своих, доморощенных героев и знаменитостей.
Алия, конечно, величина Союзного значения: - Герой Советского Союза, но её именем и так практически названо много мест и улиц и не только в Казахстане, но и в России, и тем более она с Хобдинского района Актюбинской области и в г. Актобе одна из центральных улиц названа в её честь..
Цитата:
111:
На этот раз статья ХОРОШО написана, грамотно и самое главное: - АРГУМЕНТИРОВАНО.
И смысл статьи- у нас ПОЛНО своих, доморощенных героев и знаменитостей.
Алия, конечно, величина Союзного значения: - Герой Советского Союза, но её именем и так практически названо много мест и улиц и не только в Казахстане, но и в России, и тем более она с Хобдинского района Актюбинской области и в г. Актобе одна из центральных улиц названа в её честь..
Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 27.10.25 - 17:57
Цитата:
Предлагаю улицу назвать в честь Алекса Машрабова. Его стартап Хигсфилд стал первой казахстанской компанией-единорогом, с оценкой в миллиард долларов.
ACROS:
у нас ПОЛНО своих, доморощенных героев и знаменитостей.
у нас ПОЛНО своих, доморощенных героев и знаменитостей.
Предлагаю улицу назвать в честь Алекса Машрабова. Его стартап Хигсфилд стал первой казахстанской компанией-единорогом, с оценкой в миллиард долларов.
Re: Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 27.10.25 - 18:07
Цитата:
Правильно, надо вынести каждое отдельное переименование на республиканский уровень, создать профильное министерство Переименований. Ономистика, это вам не барашков пасти, тут думать надо. Людей на учебу отправить за границу, в бюджете расходы заложить, потом освоить, а не это ваше "тяп-ляп"
Но, похоже, что местные активисты не углубляются в такие научные дебри.
Правильно, надо вынести каждое отдельное переименование на республиканский уровень, создать профильное министерство Переименований. Ономистика, это вам не барашков пасти, тут думать надо. Людей на учебу отправить за границу, в бюджете расходы заложить, потом освоить, а не это ваше "тяп-ляп"
Re: Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 27.10.25 - 18:19
Цитата:
"....Ничего СЛОЖНОГО не вижу: - ДОВЫБОРЫ в местные маслихаты ПРОВОДЯТЬСЯ на постоянной основе - ВЕСНОЙ и ОСЕНЬЮ и на это ВСЕГДА есть деньги в местном бюджете; и если этот процесс( ПЕРЕИМЕНОВАНИИ улиц) действительно, как утверждает местная власть, ПЛАНОМЕРНЫЙ, а не прихоть какого то очередного акимчика, то в бюллетни по выборам нужно включать вопрос о СОГЛАСИИ именно ГОРОЖАН на переименовании той или иной улицы на то или иное название....."
Это с другой ветке, но тема та же: - самый РЕАЛЬНЫЙ, и самый БЮДЖЕТНЫЙ вариант решения вопроса о ПЕРЕИМЕНОВАНИИ чего либо.
Это с другой ветке, но тема та же: - самый РЕАЛЬНЫЙ, и самый БЮДЖЕТНЫЙ вариант решения вопроса о ПЕРЕИМЕНОВАНИИ чего либо.
maxsaf:
а не это ваше "тяп-ляп
а не это ваше "тяп-ляп
"....Ничего СЛОЖНОГО не вижу: - ДОВЫБОРЫ в местные маслихаты ПРОВОДЯТЬСЯ на постоянной основе - ВЕСНОЙ и ОСЕНЬЮ и на это ВСЕГДА есть деньги в местном бюджете; и если этот процесс( ПЕРЕИМЕНОВАНИИ улиц) действительно, как утверждает местная власть, ПЛАНОМЕРНЫЙ, а не прихоть какого то очередного акимчика, то в бюллетни по выборам нужно включать вопрос о СОГЛАСИИ именно ГОРОЖАН на переименовании той или иной улицы на то или иное название....."
Это с другой ветке, но тема та же: - самый РЕАЛЬНЫЙ, и самый БЮДЖЕТНЫЙ вариант решения вопроса о ПЕРЕИМЕНОВАНИИ чего либо.
Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 27.10.25 - 18:25
Цитата:
Допустим, предложат не самое подходящее название. Те, кто за, проголосуют за любое, лишь бы переименовать, но вот будет ли это оптимальным выбором - большой вопрос. Вы пишите что статью поняли, а выглядит по другому
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 27.10.2025 - 19:32]
ACROS:
Ничего СЛОЖНОГО не вижу
Ничего СЛОЖНОГО не вижу
Допустим, предложат не самое подходящее название. Те, кто за, проголосуют за любое, лишь бы переименовать, но вот будет ли это оптимальным выбором - большой вопрос. Вы пишите что статью поняли, а выглядит по другому
Цитата:
ACROS:
На этот раз статья ХОРОШО написана, грамотно и самое главное: - АРГУМЕНТИРОВАНО
На этот раз статья ХОРОШО написана, грамотно и самое главное: - АРГУМЕНТИРОВАНО
[Исправлено: maxsaf, 27.10.2025 - 19:32]
Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 27.10.25 - 20:06
Цитата:
Обратно же: - НИЕГО СЛОЖНОГО- в бюллетне несколько названии- электорат ( народ- так доступнее) ВЫБИРАЕТ наиболее им созвучное или нравящее и ву а ля - без криков, скандала и обвинения в национализме - ПЕРЕИМНОВАЛИ улицу, а по поводу того ПОДХОДЯЩЕЕ или НЕПОДХОДЯЩЕЕ, то как говориться: какой народ- такая и власть, то бишь: какой народ- такое и название.
Инициативных групп из НЕСПОКОЙНЫХ и ГИПЕРАКТИВНЫХ аксакалов на наш век хватит- не понравиться или правильней будет: (не понравится очередному рудненскому акимчику) - предложат другое название все те же общественники-аксакалы.
maxsaf:
предложат не самое подходящее название
предложат не самое подходящее название
Обратно же: - НИЕГО СЛОЖНОГО- в бюллетне несколько названии- электорат ( народ- так доступнее) ВЫБИРАЕТ наиболее им созвучное или нравящее и ву а ля - без криков, скандала и обвинения в национализме - ПЕРЕИМНОВАЛИ улицу, а по поводу того ПОДХОДЯЩЕЕ или НЕПОДХОДЯЩЕЕ, то как говориться: какой народ- такая и власть, то бишь: какой народ- такое и название.
Инициативных групп из НЕСПОКОЙНЫХ и ГИПЕРАКТИВНЫХ аксакалов на наш век хватит- не понравиться или правильней будет: (не понравится очередному рудненскому акимчику) - предложат другое название все те же общественники-аксакалы.
Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 27.10.25 - 20:20
Цитата:
Ладно, допустим 50 лет октября решили переименовать. Три варианта ответов: Алии Молдагуловой, Ахмета Байтурсынова, и третий вариант- не переименовывать. Допустим голоса разделились так. 45% против переименования. 30% за Молдагулову и 25% за Байтурсынова. Получается меньшинство в 45% выиграет. Вы так предлагаете сделать?
ACROS:
НИЕГО СЛОЖНОГО- в бюллетне несколько названии- электорат ( народ- так доступнее) ВЫБИРАЕТ наиболее им созвучное или нравящее и ву а ля - без криков, скандала и обвинения в национализме - ПЕРЕИМНОВАЛИ улицу, а по поводу того ПОДХОДЯЩЕЕ или НЕПОДХОДЯЩЕЕ, то как говориться: какой народ- такая и власть, то бишь: какой народ- такое и название. Инициативных групп из НЕСПОКОЙНЫХ и ГИПЕРАКТИВНЫХ аксакалов на наш век хватит- не понравиться или правильней будет: (не понравится очередному рудненскому акимчику) - предложат другое название все те же общественники-аксакалы.
НИЕГО СЛОЖНОГО- в бюллетне несколько названии- электорат ( народ- так доступнее) ВЫБИРАЕТ наиболее им созвучное или нравящее и ву а ля - без криков, скандала и обвинения в национализме - ПЕРЕИМНОВАЛИ улицу, а по поводу того ПОДХОДЯЩЕЕ или НЕПОДХОДЯЩЕЕ, то как говориться: какой народ- такая и власть, то бишь: какой народ- такое и название. Инициативных групп из НЕСПОКОЙНЫХ и ГИПЕРАКТИВНЫХ аксакалов на наш век хватит- не понравиться или правильней будет: (не понравится очередному рудненскому акимчику) - предложат другое название все те же общественники-аксакалы.
Ладно, допустим 50 лет октября решили переименовать. Три варианта ответов: Алии Молдагуловой, Ахмета Байтурсынова, и третий вариант- не переименовывать. Допустим голоса разделились так. 45% против переименования. 30% за Молдагулову и 25% за Байтурсынова. Получается меньшинство в 45% выиграет. Вы так предлагаете сделать?
Re: Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 28.10.25 - 08:31
Такое впечатление,что с автором побеседовали сотрудники аппарата президента. Я не знаком с автором лично ,не знаю его прежних мнении о теме, но похоже материал вытянули по просьбе кого-то
Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 28.10.25 - 10:12
Цитата:
Занейронил =
Цитата:
[Исправлено: simkst, 28.10.2025 - 11:14]
сайлау курманов:
не знаю его прежних мнении о теме
не знаю его прежних мнении о теме
Занейронил =
Цитата:
в статье последовательно и аргументированно реализован научный подход к переименованию.
Автор демонстрирует понимание Топонимики как Науки, а не как инструмента идеологической чистки или символического жеста.
Именно поэтому предложения автора выглядят не только логичными, но и устойчивыми во времени — они «врастают» в городскую среду, а не навязываются ей извне.
Автор демонстрирует понимание Топонимики как Науки, а не как инструмента идеологической чистки или символического жеста.
Именно поэтому предложения автора выглядят не только логичными, но и устойчивыми во времени — они «врастают» в городскую среду, а не навязываются ей извне.
[Исправлено: simkst, 28.10.2025 - 11:14]
Re: Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 28.10.25 - 10:41
Цитата:
У автора ( да и у этой горстки активистов- инициаторов) никогда, хотя бы на секунду, не появлялось ощущение того, что в городе просто чтят память? Что улица Мира - это не устаревшее слово, а память о том, чего нам сейчас не хватает?
Что проспект Космонавтов отдает дань памяти людям, первыми покорившим космос - советским людям, с которыми мы имели честь жить в одной громадной стране? Что за дичь? Почему опять зуд у этих людей? В городе все проблемы решены? У людей зарплаты выше средней по стране? Пенсионеры забыли, что такое аптеки (настолько крепкое здоровье)? Нет же.
Но переименоваторский зуд используется как повод поддержать повесочку. Думают, что им воздастся в виде ордена. А смысл в этом всем? Лучше бы чиновники отвергли эти инициативы, и занялись делом. За которое можно и к ордену приставить.
А статья и вправду выглядит проплаченной... Или вымученной
Такое ощущение, что город является музеем коммунизма под открытым небом.
У автора ( да и у этой горстки активистов- инициаторов) никогда, хотя бы на секунду, не появлялось ощущение того, что в городе просто чтят память? Что улица Мира - это не устаревшее слово, а память о том, чего нам сейчас не хватает?
Что проспект Космонавтов отдает дань памяти людям, первыми покорившим космос - советским людям, с которыми мы имели честь жить в одной громадной стране? Что за дичь? Почему опять зуд у этих людей? В городе все проблемы решены? У людей зарплаты выше средней по стране? Пенсионеры забыли, что такое аптеки (настолько крепкое здоровье)? Нет же.
Но переименоваторский зуд используется как повод поддержать повесочку. Думают, что им воздастся в виде ордена. А смысл в этом всем? Лучше бы чиновники отвергли эти инициативы, и занялись делом. За которое можно и к ордену приставить.
А статья и вправду выглядит проплаченной... Или вымученной
Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 28.10.25 - 10:45
Хотя, что говорить... У нас с легкостью отказались от улицы Павших Борцов в угоду *мало кому известному* академику. Шутка ли?
Осталось переименовать улицу Победы и все. Одни смогут собой гордиться (мол, вон какое дело важное сделали), а адекватной части населения останется только сгореть от стыда и позора.
Осталось переименовать улицу Победы и все. Одни смогут собой гордиться (мол, вон какое дело важное сделали), а адекватной части населения останется только сгореть от стыда и позора.
Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 28.10.25 - 11:15
Цитата:
Как моряк моряка, нейронка видит нейронку издалека
simkst:
Занейронил = Цитата: в статье последовательно и аргументированно реализован научный подход к переименованию.
Занейронил = Цитата: в статье последовательно и аргументированно реализован научный подход к переименованию.
Как моряк моряка, нейронка видит нейронку издалека
