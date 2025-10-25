Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 19:12
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 19:21
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 19:26
А еще в инсте вратарь, который пропустил 9 голов, стал у нас национальным героем и ему подарили автомобиль..
Это же вообще надо голову тупую иметь и радоваться что не проиграли 20:0 и поражение за два раза 9:0 выставить казахстанским героизмом..
Хотелось сказать куда мир катится, да ведь катимся только мы
Это же вообще надо голову тупую иметь и радоваться что не проиграли 20:0 и поражение за два раза 9:0 выставить казахстанским героизмом..
Хотелось сказать куда мир катится, да ведь катимся только мы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 19:29
А еще выступил президент и сказал что СВОих не бросаем в любой точке мира..
И что?
В Украине сидят наши братья казахи, один с Байконура, другой костанаец, почему он их не спасет?
Куда катимся мы..
И что?
В Украине сидят наши братья казахи, один с Байконура, другой костанаец, почему он их не спасет?
Куда катимся мы..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 19:44
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4779
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 19:50
Цитата:
Вижу, правильно тестируешь!
111:
Вчера взял какую то лечебную германскую настойку из 56 трав, тестирую вот..
Вчера взял какую то лечебную германскую настойку из 56 трав, тестирую вот..
Вижу, правильно тестируешь!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 20:07
Цитата:
Ну да, ну да. Я тебе давно на пенсию предлагал уйти, ты рогом упёрся - не уйду, тут буду гадости с болот выкладывать. За что отгреб, признавайся?
111:
Времени нет тут сидеть и лясы с тобой об одном и том же точить уже лет 15
Времени нет тут сидеть и лясы с тобой об одном и том же точить уже лет 15
Ну да, ну да. Я тебе давно на пенсию предлагал уйти, ты рогом упёрся - не уйду, тут буду гадости с болот выкладывать. За что отгреб, признавайся?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 20:08
Цитата:
Твои любимые темы когда-то были. Тебя как будто подменили, теперь Россию матушку везде хвалишь
[Исправлено: maxsaf, 25.10.2025 - 21:08]
111:
война, нехорошая Украина и тд Все эти несколько тем обсуждаем десятилетиями
война, нехорошая Украина и тд Все эти несколько тем обсуждаем десятилетиями
Твои любимые темы когда-то были. Тебя как будто подменили, теперь Россию матушку везде хвалишь
[Исправлено: maxsaf, 25.10.2025 - 21:08]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 20:11
Цитата:
В НГ тебе аким запретил кайф ловить, или председатель?))
111:
Сейчас ловлю новый кайф в инсте
Сейчас ловлю новый кайф в инсте
В НГ тебе аким запретил кайф ловить, или председатель?))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.10.25 - 19:12
Цитата:
Ты че так напрягся, расслабься)) я у редакции спросил, кто ответит - тот ответит. Или боишься балаболом прослыть)) так это давно уже случилось, не переживай ты так
111:Ты смотрю нашел хорошего царя, перед которым чело бьешь Запомни, главный редактор это прежде всего коллектив, это и модераторы и те, кто ведет паблик НГ в Инсте и тут нет жесткой вертикали власти, где Редактор чувствует себя Царем Пора бы это знать еще лет 15 назад
Ты че так напрягся, расслабься)) я у редакции спросил, кто ответит - тот ответит. Или боишься балаболом прослыть)) так это давно уже случилось, не переживай ты так
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4366
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.10.25 - 23:16
Цитата:
И нашим, и вашим...
Расширил границы своей "популярности"
Допрыгается когда-нибудь
Придётся ему сменить имя или фамилию. Возможно пол.
maxsaf:
Тебя как будто подменили, теперь Россию матушку везде хвалишь
Тебя как будто подменили, теперь Россию матушку везде хвалишь
И нашим, и вашим...
Расширил границы своей "популярности"
Допрыгается когда-нибудь
Придётся ему сменить имя или фамилию. Возможно пол.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 00:15
Цитата:
Газпром. Мечты сбываются
таноми52:
Придётся ему сменить имя или фамилию. Возможно пол.
Придётся ему сменить имя или фамилию. Возможно пол.
Газпром. Мечты сбываются
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 17089
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.10.25 - 09:45
Цитата:
Таким объёмом не тестируют) Нельзя столько глушить за раз, только не говори что на месяц купил) За вечер высосал же)
Надо маленькую, малюсинькую, что бы даже до желудка не до текла)
111:
Вчера взял какую то лечебную германскую настойку из 56 трав, тестирую вот
Вчера взял какую то лечебную германскую настойку из 56 трав, тестирую вот
Таким объёмом не тестируют) Нельзя столько глушить за раз, только не говори что на месяц купил) За вечер высосал же)
Надо маленькую, малюсинькую, что бы даже до желудка не до текла)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать