Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 27.10.25 - 13:53
17 октября инициативная группа жителей Рудного обратилась в акимат с предложениями о переименовании улиц Ивана Франко и 50 лет Октября в улицы Алии Молдагуловой и Достык соответственно. Актуально ли такое предложение?
Re: Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 27.10.25 - 13:53
И что, будет ровно то же самое, хоть назови хоть Байтурсынова, хоть Петькина.
У людей , ну моего возраста так скажем и старше, просто отбирают память, стирают ее
А еще там есть злободневная центральная улица Ленина
Ее в Назарбаева?
Re: Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 27.10.25 - 14:20
На этот раз статья ХОРОШО написана, грамотно и самое главное: - АРГУМЕНТИРОВАНО.
И смысл статьи- у нас ПОЛНО своих, доморощенных героев и знаменитостей.
Алия, конечно, величина Союзного значения: - Герой Советского Союза, но её именем и так практически названо много мест и улиц и не только в Казахстане, но и в России, и тем более она с Хобдинского района Актюбинской области и в г. Актобе одна из центральных улиц названа в её честь..
Отправлено: 27.10.25 - 17:57
Предлагаю улицу назвать в честь Алекса Машрабова. Его стартап Хигсфилд стал первой казахстанской компанией-единорогом, с оценкой в миллиард долларов.
у нас ПОЛНО своих, доморощенных героев и знаменитостей.
Предлагаю улицу назвать в честь Алекса Машрабова. Его стартап Хигсфилд стал первой казахстанской компанией-единорогом, с оценкой в миллиард долларов.
Re: Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 27.10.25 - 18:07
Правильно, надо вынести каждое отдельное переименование на республиканский уровень, создать профильное министерство Переименований. Ономистика, это вам не барашков пасти, тут думать надо. Людей на учебу отправить за границу, в бюджете расходы заложить, потом освоить, а не это ваше "тяп-ляп"
Но, похоже, что местные активисты не углубляются в такие научные дебри.
Правильно, надо вынести каждое отдельное переименование на республиканский уровень, создать профильное министерство Переименований. Ономистика, это вам не барашков пасти, тут думать надо. Людей на учебу отправить за границу, в бюджете расходы заложить, потом освоить, а не это ваше "тяп-ляп"
Re: Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 27.10.25 - 18:19
"....Ничего СЛОЖНОГО не вижу: - ДОВЫБОРЫ в местные маслихаты ПРОВОДЯТЬСЯ на постоянной основе - ВЕСНОЙ и ОСЕНЬЮ и на это ВСЕГДА есть деньги в местном бюджете; и если этот процесс( ПЕРЕИМЕНОВАНИИ улиц) действительно, как утверждает местная власть, ПЛАНОМЕРНЫЙ, а не прихоть какого то очередного акимчика, то в бюллетни по выборам нужно включать вопрос о СОГЛАСИИ именно ГОРОЖАН на переименовании той или иной улицы на то или иное название....."
Это с другой ветке, но тема та же: - самый РЕАЛЬНЫЙ, и самый БЮДЖЕТНЫЙ вариант решения вопроса о ПЕРЕИМЕНОВАНИИ чего либо.
а не это ваше "тяп-ляп
Отправлено: 27.10.25 - 18:25
Допустим, предложат не самое подходящее название. Те, кто за, проголосуют за любое, лишь бы переименовать, но вот будет ли это оптимальным выбором - большой вопрос. Вы пишите что статью поняли, а выглядит по другому
Ничего СЛОЖНОГО не вижу
Допустим, предложат не самое подходящее название. Те, кто за, проголосуют за любое, лишь бы переименовать, но вот будет ли это оптимальным выбором - большой вопрос. Вы пишите что статью поняли, а выглядит по другому
На этот раз статья ХОРОШО написана, грамотно и самое главное: - АРГУМЕНТИРОВАНО
Отправлено: 27.10.25 - 20:06
Обратно же: - НИЕГО СЛОЖНОГО- в бюллетне несколько названии- электорат ( народ- так доступнее) ВЫБИРАЕТ наиболее им созвучное или нравящее и ву а ля - без криков, скандала и обвинения в национализме - ПЕРЕИМНОВАЛИ улицу, а по поводу того ПОДХОДЯЩЕЕ или НЕПОДХОДЯЩЕЕ, то как говориться: какой народ- такая и власть, то бишь: какой народ- такое и название.
Инициативных групп из НЕСПОКОЙНЫХ и ГИПЕРАКТИВНЫХ аксакалов на наш век хватит- не понравиться или правильней будет: (не понравится очередному рудненскому акимчику) - предложат другое название все те же общественники-аксакалы.
предложат не самое подходящее название
Обратно же: - НИЕГО СЛОЖНОГО- в бюллетне несколько названии- электорат ( народ- так доступнее) ВЫБИРАЕТ наиболее им созвучное или нравящее и ву а ля - без криков, скандала и обвинения в национализме - ПЕРЕИМНОВАЛИ улицу, а по поводу того ПОДХОДЯЩЕЕ или НЕПОДХОДЯЩЕЕ, то как говориться: какой народ- такая и власть, то бишь: какой народ- такое и название.
Инициативных групп из НЕСПОКОЙНЫХ и ГИПЕРАКТИВНЫХ аксакалов на наш век хватит- не понравиться или правильней будет: (не понравится очередному рудненскому акимчику) - предложат другое название все те же общественники-аксакалы.
Отправлено: 27.10.25 - 20:20
Ладно, допустим 50 лет октября решили переименовать. Три варианта ответов: Алии Молдагуловой, Ахмета Байтурсынова, и третий вариант- не переименовывать. Допустим голоса разделились так. 45% против переименования. 30% за Молдагулову и 25% за Байтурсынова. Получается меньшинство в 45% выиграет. Вы так предлагаете сделать?
НИЕГО СЛОЖНОГО- в бюллетне несколько названии- электорат ( народ- так доступнее) ВЫБИРАЕТ наиболее им созвучное или нравящее и ву а ля - без криков, скандала и обвинения в национализме - ПЕРЕИМНОВАЛИ улицу, а по поводу того ПОДХОДЯЩЕЕ или НЕПОДХОДЯЩЕЕ, то как говориться: какой народ- такая и власть, то бишь: какой народ- такое и название. Инициативных групп из НЕСПОКОЙНЫХ и ГИПЕРАКТИВНЫХ аксакалов на наш век хватит- не понравиться или правильней будет: (не понравится очередному рудненскому акимчику) - предложат другое название все те же общественники-аксакалы.
Ладно, допустим 50 лет октября решили переименовать. Три варианта ответов: Алии Молдагуловой, Ахмета Байтурсынова, и третий вариант- не переименовывать. Допустим голоса разделились так. 45% против переименования. 30% за Молдагулову и 25% за Байтурсынова. Получается меньшинство в 45% выиграет. Вы так предлагаете сделать?
