Как в центре Костаная в честь Дня Республики патриотические песни пели
 
 
Как в центре Костаная в честь Дня Республики патриотические песни пели
Отправлено: 27.10.25 - 18:49
Отправлено: 27.10.25 - 18:49
Уличное шествие с национальным колоритом состоялось вчера, 26 октября. Волонтеры из общественного объелинения "Ұлы Дала ұл-пахтара" шли по центру города в национальных костюмах с флагами Казахстана и пели песни. Организаторы мероприятия отмечают, что их цель - передавать дух Дня Республики из поколения в поколение.
Re: Как в центре Костаная в честь Дня Республики патриотические...
Отправлено: 27.10.25 - 18:49
#1
Отправлено: 27.10.25 - 18:49
Праздник какой то дерганый получился, в основном для галочки, как в нашем дворе тихо подняли флаг и всё.
Но понты были хорошие, в инсте народ проклинал правительство с его ценами и штрафами, чиновники напротив говорили какую то мантру о том, что жить мы стали богаче и самые первые в мире чуть ли, ну и для настоящих понтов раздавали хлеб, как в блокадном Ленинграде в каких то частях города и автобусов..
Как в центре Костаная в честь Дня Республики патриотические песни пели
Отправлено: 27.10.25 - 19:15
#2
Отправлено: 27.10.25 - 19:15
Цитата:
111:
как в нашем дворе тихо подняли флаг и всё.

Вашему двору лишний шум и не нужен, благодаря тебе и шлагбаумам вы и так в топе :lol:
Re: Как в центре Костаная в честь Дня Республики патриотические...
Отправлено: 27.10.25 - 19:57
#3
Отправлено: 27.10.25 - 19:57
Цитата:
111:
Праздник какой то дерганый получился, в основном для галочки,


ОФИЦИАЛЬНЫЕ и ГОСУДАРСТВЕННЫЕ праздники- они ВСЕ такие, в них больше ОИЦИОЗА и СКУЧНОСТИ.
Другое дело: - Новый Год, 23 февраля, 8 марта- вот и ВСЁ вроде, которые НАРОДНЫЕ; даже Наурыз - он тоже какой то СКОМКАННЫЙ, СЖАТЫЙ ещё не совсем НЕ ПРИЖИЛСЯ в народе как НАРОДНЫЙ.
