Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52826
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
26.10.25 - 20:07
От жителей Рудного поступило повторное обращение с предложением о переименовании ул. 50 лет Октября и ул. И.Франко. Власти отнеслись к этому предложению куда серьезнее, чем к предыдущим. Подтверждение - в этот раз будут проведены общественные слушания. Это первый этап сложного процесса переименований.
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46393
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
27.10.25 - 13:41
Да, не все, включил переводчик, который Лепестки Тери что ли, правда в инсте переводчик еще тот, где порой смысла даже непонятно

111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46393
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
27.10.25 - 13:56
Цитата:
ACROS:

Я тут немного не понял, о чем он по казахски?



Смысла не понял я

A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8532
Re: Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь...
27.10.25 - 14:08
Цитата:
111:
чем он по казахски?


"...города и улицы на чьи деньги построены. Русские что - на свои деньги строили ?
Пусть сосут х.., шовинисты, вместе с тобой, манкурт...""

"...На чьи деньги строили? Неужели на тех, кто приблудился во время хрущёвской целины или на тех рабов в лаптях, кто припёрся во времена Столыпина....

Примерно, так .
С вас 10 000 тенге за перевод.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46393
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
27.10.25 - 14:18
Цитата:
ACROS:

Спасибо, но вот смысл, на какие деньги, это было такое понятие, вот мы строим вам Рудный допустим, на вот такие то деньги?
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29101
Re: Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь...
27.10.25 - 17:49
Цитата:
111:
инсте переводчик еще тот, где порой смысла даже непонятно

Там видимо в оригинальном тексте сообщения смысла ровно столько же :lol:
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29101
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
27.10.25 - 17:53
Цитата:
ACROS:
города и улицы на чьи деньги построены. Русские что - на свои деньги строили ? Пусть сосут х.., шовинисты, вместе с тобой, манкурт...""

Серьезно, тут теперь и такие сообщения можно постить, под видом скриншотов с Инстаграма? :-o :lol:
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46393
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
27.10.25 - 17:56
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Серьезно, тут теперь и такие сообщения можно постить, под видом скриншотов с Инстаграма? :-o :lol:

Это эта же газета НГ, там можно, а в ней же нельзя?
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29101
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
27.10.25 - 18:10
Цитата:
111:
Это эта же газета НГ, там можно, а в ней же нельзя?

В Инстаграмме такое же соглашение есть, как здесь на форуме, один в один? Там тебя тоже главный редактор лично просил ничего по-казахски не писать?
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46393
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
27.10.25 - 18:18
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
В Инстаграмме такое же соглашение есть

Там на много жестче правила, если тебе это известно и просто так слово дебил или дурак не напишешь.
И почему в инсте?
Правила паблика НГ одни и те же, какая разница
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29101
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
27.10.25 - 18:19
Цитата:
111:
Правила паблика НГ одни и те же, какая разница

Врешь ты как обычно, щас я у главного редактора спрошу
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46393
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
27.10.25 - 18:25
Ну а пока что я в НГ иду по лайкам первый, тем более там два поста, супер первый и народ меня поддерживает и это говорит о многом

1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46393
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
27.10.25 - 18:31
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Врешь ты как обычно,

На результат смотри
Прежде чем врать самому
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29101
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
27.10.25 - 18:33
Цитата:
111:
На результат смотри Прежде чем врать самому

Обязательно посмотрю, когда главный редактор ответит.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46393
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
27.10.25 - 18:37
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Обязательно посмотрю, когда главный редактор ответит.

Ты смотрю нашел хорошего царя, перед которым чело бьешь
Запомни, главный редактор это прежде всего коллектив, это и модераторы и те, кто ведет паблик НГ в Инсте и тут нет жесткой вертикали власти, где Редактор чувствует себя Царем
Пора бы это знать еще лет 15 назад
