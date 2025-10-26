Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52826
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 26.10.25 - 20:07
От жителей Рудного поступило повторное обращение с предложением о переименовании ул. 50 лет Октября и ул. И.Франко. Власти отнеслись к этому предложению куда серьезнее, чем к предыдущим. Подтверждение - в этот раз будут проведены общественные слушания. Это первый этап сложного процесса переименований.
Читать новость
Читать новость
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 13:41
Да, не все, включил переводчик, который Лепестки Тери что ли, правда в инсте переводчик еще тот, где порой смысла даже непонятно
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 13:56
Цитата:
Я тут немного не понял, о чем он по казахски?
Смысла не понял я
[Исправлено: 111, 27.10.2025 - 14:58]
ACROS:
Я тут немного не понял, о чем он по казахски?
Смысла не понял я
[Исправлено: 111, 27.10.2025 - 14:58]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8532
Re: Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь...
Отправлено: 27.10.25 - 14:08
Цитата:
"...города и улицы на чьи деньги построены. Русские что - на свои деньги строили ?
Пусть сосут х.., шовинисты, вместе с тобой, манкурт...""
"...На чьи деньги строили? Неужели на тех, кто приблудился во время хрущёвской целины или на тех рабов в лаптях, кто припёрся во времена Столыпина....
Примерно, так .
С вас 10 000 тенге за перевод.
111:
чем он по казахски?
чем он по казахски?
"...города и улицы на чьи деньги построены. Русские что - на свои деньги строили ?
Пусть сосут х.., шовинисты, вместе с тобой, манкурт...""
"...На чьи деньги строили? Неужели на тех, кто приблудился во время хрущёвской целины или на тех рабов в лаптях, кто припёрся во времена Столыпина....
Примерно, так .
С вас 10 000 тенге за перевод.
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 14:18
Цитата:
Спасибо, но вот смысл, на какие деньги, это было такое понятие, вот мы строим вам Рудный допустим, на вот такие то деньги?
ACROS:
Спасибо, но вот смысл, на какие деньги, это было такое понятие, вот мы строим вам Рудный допустим, на вот такие то деньги?
Re: Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь...
Отправлено: 27.10.25 - 17:49
Цитата:
Там видимо в оригинальном тексте сообщения смысла ровно столько же
111:
инсте переводчик еще тот, где порой смысла даже непонятно
инсте переводчик еще тот, где порой смысла даже непонятно
Там видимо в оригинальном тексте сообщения смысла ровно столько же
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 17:53
Цитата:
Серьезно, тут теперь и такие сообщения можно постить, под видом скриншотов с Инстаграма?
ACROS:
города и улицы на чьи деньги построены. Русские что - на свои деньги строили ? Пусть сосут х.., шовинисты, вместе с тобой, манкурт...""
города и улицы на чьи деньги построены. Русские что - на свои деньги строили ? Пусть сосут х.., шовинисты, вместе с тобой, манкурт...""
Серьезно, тут теперь и такие сообщения можно постить, под видом скриншотов с Инстаграма?
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 17:56
Цитата:
Цитата:
Это эта же газета НГ, там можно, а в ней же нельзя?
maxsaf:
Цитата:
Серьезно, тут теперь и такие сообщения можно постить, под видом скриншотов с Инстаграма?
Это эта же газета НГ, там можно, а в ней же нельзя?
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 18:10
Цитата:
В Инстаграмме такое же соглашение есть, как здесь на форуме, один в один? Там тебя тоже главный редактор лично просил ничего по-казахски не писать?
111:
Это эта же газета НГ, там можно, а в ней же нельзя?
Это эта же газета НГ, там можно, а в ней же нельзя?
В Инстаграмме такое же соглашение есть, как здесь на форуме, один в один? Там тебя тоже главный редактор лично просил ничего по-казахски не писать?
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 18:18
Цитата:
Цитата:
Там на много жестче правила, если тебе это известно и просто так слово дебил или дурак не напишешь.
И почему в инсте?
Правила паблика НГ одни и те же, какая разница
maxsaf:
Цитата:
В Инстаграмме такое же соглашение есть
Там на много жестче правила, если тебе это известно и просто так слово дебил или дурак не напишешь.
И почему в инсте?
Правила паблика НГ одни и те же, какая разница
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 18:19
Цитата:
Врешь ты как обычно, щас я у главного редактора спрошу
111:
Правила паблика НГ одни и те же, какая разница
Правила паблика НГ одни и те же, какая разница
Врешь ты как обычно, щас я у главного редактора спрошу
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 18:25
Ну а пока что я в НГ иду по лайкам первый, тем более там два поста, супер первый и народ меня поддерживает и это говорит о многом
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 18:31
Цитата:
Цитата:
На результат смотри
Прежде чем врать самому
maxsaf:
Цитата:
Врешь ты как обычно,
На результат смотри
Прежде чем врать самому
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 18:33
Цитата:
Обязательно посмотрю, когда главный редактор ответит.
111:
На результат смотри Прежде чем врать самому
На результат смотри Прежде чем врать самому
Обязательно посмотрю, когда главный редактор ответит.
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 18:37
Цитата:
Цитата:
Ты смотрю нашел хорошего царя, перед которым чело бьешь
Запомни, главный редактор это прежде всего коллектив, это и модераторы и те, кто ведет паблик НГ в Инсте и тут нет жесткой вертикали власти, где Редактор чувствует себя Царем
Пора бы это знать еще лет 15 назад
maxsaf:
Цитата:
Обязательно посмотрю, когда главный редактор ответит.
Ты смотрю нашел хорошего царя, перед которым чело бьешь
Запомни, главный редактор это прежде всего коллектив, это и модераторы и те, кто ведет паблик НГ в Инсте и тут нет жесткой вертикали власти, где Редактор чувствует себя Царем
Пора бы это знать еще лет 15 назад
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 34
|Зарегистрированные пользователи: ACROS
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать