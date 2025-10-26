НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52825
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 26.10.25 - 20:07
Отправлено: 26.10.25 - 20:07
От жителей Рудного поступило повторное обращение с предложением о переименовании ул. 50 лет Октября и ул. И.Франко. Власти отнеслись к этому предложению куда серьезнее, чем к предыдущим. Подтверждение - в этот раз будут проведены общественные слушания. Это первый этап сложного процесса переименований.
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46387
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 13:41
Отправлено: 27.10.25 - 13:41
Да, не все, включил переводчик, который Лепестки Тери что ли, правда в инсте переводчик еще тот, где порой смысла даже непонятно

111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46387
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 13:56
Отправлено: 27.10.25 - 13:56
Цитата:
ACROS:

Я тут немного не понял, о чем он по казахски?



Смысла не понял я

A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8530
Re: Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь...
Отправлено: 27.10.25 - 14:08
Отправлено: 27.10.25 - 14:08
Цитата:
111:
чем он по казахски?


"...города и улицы на чьи деньги построены. Русские что - на свои деньги строили ?
Пусть сосут х.., шовинисты, вместе с тобой, манкурт...""

"...На чьи деньги строили? Неужели на тех, кто приблудился во время хрущёвской целины или на тех рабов в лаптях, кто припёрся во времена Столыпина....

Примерно, так .
С вас 10 000 тенге за перевод.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46387
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 14:18
Отправлено: 27.10.25 - 14:18
Цитата:
ACROS:

Спасибо, но вот смысл, на какие деньги, это было такое понятие, вот мы строим вам Рудный допустим, на вот такие то деньги?
