Отправлено: - 14:08

111:

чем он по казахски?

Цитата:"...города и улицы на чьи деньги построены. Русские что - на свои деньги строили ?Пусть сосут х.., шовинисты, вместе с тобой, манкурт..."""...На чьи деньги строили? Неужели на тех, кто приблудился во время хрущёвской целины или на тех рабов в лаптях, кто припёрся во времена Столыпина....Примерно, так .С вас 10 000 тенге за перевод.