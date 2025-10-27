НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
 
 
Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 27.10.25 - 13:53
17 октября инициативная группа жителей Рудного обратилась в акимат с предложениями о переименовании улиц Ивана Франко и 50 лет Октября в улицы Алии Молдагуловой и Достык соответственно. Актуально ли такое предложение?
Re: Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 27.10.25 - 13:53
И что, будет ровно то же самое, хоть назови хоть Байтурсынова, хоть Петькина.
У людей , ну моего возраста так скажем и старше, просто отбирают память, стирают ее
А еще там есть злободневная центральная улица Ленина
Ее в Назарбаева?
Re: Семен КОПЫРИН: Ономастический диссонанс в Рудном
Отправлено: 27.10.25 - 14:20
Цитата///чтобы новое название было актуально,///

Цитата:
111:



На этот раз статья ХОРОШО написана, грамотно и самое главное: - АРГУМЕНТИРОВАНО.

И смысл статьи- у нас ПОЛНО своих, доморощенных героев и знаменитостей.

Алия, конечно, величина Союзного значения: - Герой Советского Союза, но её именем и так практически названо много мест и улиц и не только в Казахстане, но и в России, и тем более она с Хобдинского района Актюбинской области и в г. Актобе одна из центральных улиц названа в её честь..
XML / RSS