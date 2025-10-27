Отправлено: - 14:20

111:



Цитата///чтобы новое название было актуально,///Цитата:На этот раз статья ХОРОШО написана, грамотно и самое главное: - АРГУМЕНТИРОВАНО.И смысл статьи- у нас ПОЛНО своих, доморощенных героев и знаменитостей.Алия, конечно, величина Союзного значения: - Герой Советского Союза, но её именем и так практически названо много мест и улиц и не только в Казахстане, но и в России, и тем более она с Хобдинского района Актюбинской области и в г. Актобе одна из центральных улиц названа в её честь..