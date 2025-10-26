НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52825
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 26.10.25 - 20:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От жителей Рудного поступило повторное обращение с предложением о переименовании ул. 50 лет Октября и ул. И.Франко. Власти отнеслись к этому предложению куда серьезнее, чем к предыдущим. Подтверждение - в этот раз будут проведены общественные слушания. Это первый этап сложного процесса переименований.
Читать новость

A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8528
Re: Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь...
Отправлено: 26.10.25 - 20:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата///сложного процесса переименований.///

Ничего СЛОЖНОГО не вижу: - ДОВЫБОРЫ в местные маслихаты ПРОВОДЯТЬСЯ на постоянной основе - ВЕСНОЙ и ОСЕНЬЮ и на это ВСЕГДА есть деньги в местном бюджете; и если этот процесс( ПЕРЕИМЕНОВАНИИ улиц) действительно, как утверждает местная власть, ПЛАНОМЕРНЫЙ, а не прихоть какого то очередного акимчика, то в бюллетни по выборам нужно включать вопрос о СОГЛАСИИ именно ГОРОЖАН на переименовании той или иной улицы на то или иное название.

Единственное: - пойдёт ли на это ВЛАСТЬ, что бы НЕ ПРОИГРАТЬ ???
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46385
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 26.10.25 - 20:48
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже выразил свою мысль, повторяться неохота



Особо ярые на меня даже в полицию донесли

[Исправлено: 111, 26.10.2025 - 21:51]
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1887
Re: Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь...
Отправлено: 26.10.25 - 20:52
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И эти люди топят за историю, за "особое отношение к истории и родной земле". Чертовы лицемеры!
Эти онан.... ономасты - видать сезонное обострение ловят.
Лично я никогда не поверю в то, что живёт человек на улице Франко, и ему аж не спится, от того, что его улица называется не "Достык". Он ссорится с женой, у него начались неприятности на работе, дети постоянно болеют, а счета за коммуналку становятся все больше - только из-за этого. У нормально человека других забот полно. Переименоваторам просто надо на нормальную работу. Загнать таких реформаторов на завод - сразу эта идиотия отпадет.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17088
Re: Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь...
Отправлено: 26.10.25 - 22:25
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
развития языков Жанна ДЖАМБУРЧИНА, от жителей Рудного поступило повторное обращение с предложением о переименовании


Переименовайте уже скорей. Людям неймётся не как. Не надо деньги тратить на фальшивое собрание и всю эту возню.

Это наверно наши рудничане письма пишут онамастам, Александр, Карачун, Сайлау и другие активные форумчане 8-)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7814
Re: Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь...
Отправлено: 27.10.25 - 00:55
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как раз таки я против этого. Пусть строят себе новые улицы и именуют как хотят, но стирать память первоцелинников и строителей, людей отдавших здоровье и жизнь ради будущего поколения это мерзко и низко.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46385
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 01:47
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про переименование, ко мне уже с топором на разборки почему то хотят прийти, которые за переименование

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29090
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 03:37
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там что-то непонятное на скриншоте у 111 написано. Непорядок :lol:

А вообще переименования поддерживаю, чтобы поуехавших ностальгия перестала мучить, а то немцы чуть ли ни каждый год приезжают в отпуск, родной поселок проведать, по родным улицами пройтись. А так бац, ни поселка, ни улицы - глядишь, и мотаться туда сюда перестанут. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 27.10.2025 - 07:17]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8344
Re: Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь...
Отправлено: 27.10.25 - 06:06
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

И.Франко не советский.Западный украинец, всю жизнь писавший на украинском и русинском языках, гражданин Австро-Венгерской империи (Галиция тогда им принадлежала). Почти получил Нобелевскую премию, был выдвинут, но скоропостижно скончался.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1931
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 06:17
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Переименоваторам просто надо на нормальную работу. Загнать таких реформаторов на завод - сразу эта идиотия отпадет.

Ни в коем случае. Такие де(неумные)ты на нормальной работе н(совершенно)й не нужны, а на заводе тем более.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29090
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 06:19
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
И.Франко не советский.Западный украинец

А за шо вы западену не любите? С Улицей октября хоть более-менее понятно: совок ненавистный... А тут даже объяснений нет.

[Исправлено: maxsaf, 27.10.2025 - 07:21]
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8528
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 09:10
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
что-то непонятное на скриншоте у 111 написано.



Дословно: "...напиши свой номер..." и "....с такими как ты, трусливыми ватноголовыми, надо хорошенько поговорить...."
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8528
Re: Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь...
Отправлено: 27.10.25 - 10:07
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
переименования поддерживаю


Вы случайно : - НЕ ХОТИТЕ вернуться на РОДИНУ???

Бауырсаки печёте к Дню Республики; за переименования топите ???
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29090
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 10:54
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Вы случайно : - НЕ ХОТИТЕ вернуться на РОДИНУ???

Хотел бы приехать - попросил бы оставить всё как есть, чтобы не заблудиться )).

Цитата:
ACROS:
Бауырсаки печёте к Дню Республики; за переименования топите ???

Наверное единственное, по чему была ностальгия - это баурсаки, а теперь сам жарю ;-)

[Исправлено: maxsaf, 27.10.2025 - 11:58]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46385
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 27.10.25 - 13:36
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такая вот горячая тема, ловлю лайки

Профайл
