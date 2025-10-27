НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Суд присяжных могут наделить правом досрочно освобождать осужденных в Казахстане. Законопроект с поправками готовят депутаты мажилиса. Вы поддержите такое предложение?
Мне кажеться, вопрос поставлен НЕКОРРЕКТНО и насколько я разбираюсь в юриспруденции: - присяжные НЕ ВЫНОСЯТ приговор и не определяют СТЕПЕНЬ и ТЯЖЕСТЬ наказания, они лишь выносят вердикт- ВИНОВЕН или НЕВИНОВЕН.
На основании ИХ вердикта, судья осуществляющий судебное разьирательство, определяет: - СТЕПЕНЬ и ТЯЖЕСТЬ наказания.

УДО - это СЛОЖНАЯ процедура, есть статьи УК по которым АПРИОРИ не подлежат амнистии, и если осужденный - РЕЦЕДИВИСТ ( то есть много раз судимый по одной и той же статье), то ему тоже НЕ СВЕТИТ УДО.
А, так идея - ХОРОШАЯ, но нужны ПОДГОТОВЛЕННЫЙ люди, а так как уровень ОБРАЗОВАННОСТИ и уровень ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ в обществе ПАДАЕТ, то думая это ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ инициатива депутатов, и тем более общий уровень депутатов тоже крайне НИЗОК- потому что они НЕ ВЫБОРНЫЕ, а НАЗНАЧЕНЦЫ по партийным спискам.
