Re: Казахстанский футбольный чемпионат завершился. У «Тобола»...

Отправлено: - 09:46

Цитата:///голкипер отстаивал ворота неплохо.///



Снова ПРЯМАЯ речь ???

Как то ВЫЧУРНО говорит или скорее всего- соб.корр так ЗАПИСАЛ.

Профессионал мог бы сказать: "...отстоял на воротах...", на сленге так ПРАВИЛЬНО.



Цитата:///Итоги – обладание Кубком и третье место в турнирной таблице.///



А, так - ДОСТОЙНЫЙ результат !!

Молодцы!!!

Кумар может быть довольным сезоном 2025 года- и урожай неплохой и футболисты не подкачали.