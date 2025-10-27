НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Казахстанский футбольный чемпионат завершился. У «Тобола» «бронза» и Кубок
 
 
Казахстанский футбольный чемпионат завершился. У «Тобола» «бронза» и Кубок
Отправлено: 27.10.25 - 09:46
Сегодня завершился очередной чемпионат Казахстана по футболу. Итоги – обладание Кубком и третье место в турнирной таблице. Их, равно как и последнюю игру, для «НГ» прокомментировал основатель фан-клуба костанайской команды Юрий КОЛОМАЦКИЙ.
Читать новость

Re: Казахстанский футбольный чемпионат завершился. У «Тобола»...
Отправлено: 27.10.25 - 09:46
Цитата:///голкипер отстаивал ворота неплохо.///

Снова ПРЯМАЯ речь ???
Как то ВЫЧУРНО говорит или скорее всего- соб.корр так ЗАПИСАЛ.
Профессионал мог бы сказать: "...отстоял на воротах...", на сленге так ПРАВИЛЬНО.

Цитата:///Итоги – обладание Кубком и третье место в турнирной таблице.///

А, так - ДОСТОЙНЫЙ результат !!
Молодцы!!!
Кумар может быть довольным сезоном 2025 года- и урожай неплохой и футболисты не подкачали.
