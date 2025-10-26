Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Отправлено: 26.10.25 - 20:07
От жителей Рудного поступило повторное обращение с предложением о переименовании ул. 50 лет Октября и ул. И.Франко. Власти отнеслись к этому предложению куда серьезнее, чем к предыдущим. Подтверждение - в этот раз будут проведены общественные слушания. Это первый этап сложного процесса переименований. Читать новость
Ничего СЛОЖНОГО не вижу: - ДОВЫБОРЫ в местные маслихаты ПРОВОДЯТЬСЯ на постоянной основе - ВЕСНОЙ и ОСЕНЬЮ и на это ВСЕГДА есть деньги в местном бюджете; и если этот процесс( ПЕРЕИМЕНОВАНИИ улиц) действительно, как утверждает местная власть, ПЛАНОМЕРНЫЙ, а не прихоть какого то очередного акимчика, то в бюллетни по выборам нужно включать вопрос о СОГЛАСИИ именно ГОРОЖАН на переименовании той или иной улицы на то или иное название.
Единственное: - пойдёт ли на это ВЛАСТЬ, что бы НЕ ПРОИГРАТЬ ???
И эти люди топят за историю, за "особое отношение к истории и родной земле". Чертовы лицемеры! Эти онан.... ономасты - видать сезонное обострение ловят. Лично я никогда не поверю в то, что живёт человек на улице Франко, и ему аж не спится, от того, что его улица называется не "Достык". Он ссорится с женой, у него начались неприятности на работе, дети постоянно болеют, а счета за коммуналку становятся все больше - только из-за этого. У нормально человека других забот полно. Переименоваторам просто надо на нормальную работу. Загнать таких реформаторов на завод - сразу эта идиотия отпадет.
Как раз таки я против этого. Пусть строят себе новые улицы и именуют как хотят, но стирать память первоцелинников и строителей, людей отдавших здоровье и жизнь ради будущего поколения это мерзко и низко.
Там что-то непонятное на скриншоте у 111 написано. Непорядок
А вообще переименования поддерживаю, чтобы поуехавших ностальгия перестала мучить, а то немцы чуть ли ни каждый год приезжают в отпуск, родной поселок проведать, по родным улицами пройтись. А так бац, ни поселка, ни улицы - глядишь, и мотаться туда сюда перестанут.
И.Франко не советский.Западный украинец, всю жизнь писавший на украинском и русинском языках, гражданин Австро-Венгерской империи (Галиция тогда им принадлежала). Почти получил Нобелевскую премию, был выдвинут, но скоропостижно скончался.
