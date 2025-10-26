Re: Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь...

Отправлено: - 20:52

И эти люди топят за историю, за "особое отношение к истории и родной земле". Чертовы лицемеры!

Эти онан.... ономасты - видать сезонное обострение ловят.

Лично я никогда не поверю в то, что живёт человек на улице Франко, и ему аж не спится, от того, что его улица называется не "Достык". Он ссорится с женой, у него начались неприятности на работе, дети постоянно болеют, а счета за коммуналку становятся все больше - только из-за этого. У нормально человека других забот полно. Переименоваторам просто надо на нормальную работу. Загнать таких реформаторов на завод - сразу эта идиотия отпадет.