Погоня от Рудного до Костаная: полицейские задержали угонщика за час
 
 
Погоня от Рудного до Костаная: полицейские задержали угонщика за час
Отправлено: 27.10.25 - 01:00
Как сообщает пресс-служба полиции, 26 октября ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя Рудного о том, что во дворе дома по улице Парковая неизвестное лицо завладело автомобилем марки ВАЗ-2114. Угон закончился погоней и аварией.
сайлау курманов
Re: Погоня от Рудного до Костаная: полицейские задержали...
Отправлено: 27.10.25 - 01:00
задержали автомобиль в Костанае на пересечении улиц Абая и
Угнали в Рудном на парковой, а задержали ы Костанае на конце Абая. Это же сколько времени эта старая корыто телепалась по трассе, где же были гарные хлопцы которых на т-токе каждый день выставляют
