Re: Погоня от Рудного до Костаная: полицейские задержали...

Отправлено: - 01:00

задержали автомобиль в Костанае на пересечении улиц Абая и

Угнали в Рудном на парковой, а задержали ы Костанае на конце Абая. Это же сколько времени эта старая корыто телепалась по трассе, где же были гарные хлопцы которых на т-токе каждый день выставляют