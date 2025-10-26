Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
Планы по переименованию улиц изменились. Что теперь предлагает акимат Рудного?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать