Отправлено: - 17:01

Карачун:

выступающий не президент а всего лишь певец ртом. С чего бы вдруг им вообще иметь резервный источник электроснабжения,

Цитата:Совершенно верно, это не первая и даже не вторая категория. В мою бытность, году так 1996-ом, при веерных отключениях, отключили было и областную больницу. Уж не знаю как там и чем операция, по которой они хотели в суд подавать, закончилась. Но трубку бросили, после слов, а где ваш резервный генератор, как потребителя первой категории?