НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ С баурсаками и домброй - Акция в честь Дня Республики прошла в общественном транспорте в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52822
С баурсаками и домброй - Акция в честь Дня Республики прошла в общественном транспорте в Костанае
Отправлено: 25.10.25 - 23:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня Казахстан отмечает один из главных государственных праздников - День Республики. В честь этой знаменательной даты по всей республике проходят праздничные мероприятия. Одним из самых оригинальных событий в Костанае стала акция под названием BAURSAKBUS.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1887
Re: С баурсаками и домброй - Акция в честь Дня Республики прошла...
Отправлено: 25.10.25 - 23:58
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рука-лицо. На фотке последней видно, как пассажирам интересно...
Позорно и бессмысленно
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8342
С баурсаками и домброй - Акция в честь Дня Республики прошла в общественном транспорте в Костанае
Отправлено: 26.10.25 - 10:12
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Позорно

А что тут позорного и бессмысленного? А ребёнок просто увлечён поеданием баурсака! С Днём Республики Вас,если признаёте праздник.

[Исправлено: saba, 26.10.2025 - 11:12]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8524
Re: С баурсаками и домброй - Акция в честь Дня Республики прошла...
Отправлено: 26.10.25 - 10:23
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Позорно и бессмысленно


Что тут ПОЗОРНОГО если ГОСУДАРСТВО вместе с гражданами ОТМЕЧАЕТ этот праздник ???
И что тут БЕССМЫСЛЕННОГО ???

В том что молодёжь сделала что то НЕОБЫЧНОЕ ???

Цитата:
vofkakst:
На фотке последней видно, как пассажирам интересно...


Всё просто и относиться надо, то же ПРОСТО: - ВСЕМ не угодишь и во вторых:-у фотографа может просто так получилось что случайно в кадр попал этот эпизод, в следующее мгновение эти же люди МОЖЕТ радостно УЛЫБАЮТСЯ и ПРИВЕТСТВУЮТ домбриста поедая при этом ВКУСНЫЙ баурсак.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29087
Re: С баурсаками и домброй - Акция в честь Дня Республики прошла...
Отправлено: 26.10.25 - 10:32
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня сегодня тоже баурсаки, случайно совпало :lol:
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1887
Re: С баурсаками и домброй - Акция в честь Дня Республики прошла...
Отправлено: 26.10.25 - 15:34
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День республики - лично для меня - это что-то большее, чем непонятный пробег и раздача баурсаков в тесном автобусе.
В этот день нужно вспомнить наши достижения, вспомнить людей, внесших вклад в развитие страны, в становление.
Натыкали правоохранителей за каждым светофором - это день республики? Перекрыли выезд из города - зачем?
Провести нормальный праздник, показать сильные стороны современного Казахстана - неее, так не пойдет
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1887
Re: С баурсаками и домброй - Акция в честь Дня Республики прошла...
Отправлено: 26.10.25 - 15:47
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, всех с праздником!
Надо , чтобы каждый приложил хотя бы маленькое усилие, чтобы мы стали лучшей, сильной и уверенной в завтрашнем дне страной. Особенно те, от кого это напрямую зависит. Всем мира и удачи!!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8524
Re: С баурсаками и домброй - Акция в честь Дня Республики прошла...
Отправлено: 26.10.25 - 19:48
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
В этот день нужно вспомнить наши достижения, вспомнить людей, внесших вклад в развитие страны, в становление.


Это и ДЕЛАЕТСЯ: - прочтите поздравление Токаева с этим праздником, да и не только Президента, но и в поздравлении каждого регионального акимчика где- ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ достижения кажого региона, и упоминаются люди внесшие вклад в развитие страны, кстати их не только ВСПОМИНИЛИ, но и наградили ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ наградами, денежными премиями и грамотами различного достоинства.

Цитата:
vofkakst:
Натыкали правоохранителей за каждым светофором


Элементарно, Ватсон: - что бы ПОРЯДОК был, что бы ПЬЯНИЦЫ иДЕБОШИРЫ - не испортили праздник НОРМАЛЬНЫМ людям, вроде нас с вами.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS