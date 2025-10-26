Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Нет света только в филармонии - Концерт российского певца Akmal' отменили в Костанае по техническим причинам
Нет света только в филармонии - Концерт российского певца Akmal' отменили в Костанае по техническим причинам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52820
Нет света только в филармонии - Концерт российского певца Akmal' отменили в Костанае по техническим причинам
Отправлено: 26.10.25 - 10:08
Как рассказал музыкант в своих соцсетях - вероятная причина в отключении электричества в Жастар Сарайы, где сегодня должен был пройти его концерт. Ранее в пресс-службе акима Костаная сообщали о сбоях электричества в мкрн Юбилейный. Оказалось, что именно в Жастар Сарайы было зафиксировано повышение напряжение.
Читать новость
Читать новость
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8342
Re: Нет света только в филармонии - Концерт российского певца...
Отправлено: 26.10.25 - 10:08
Галкина не пустили по причине занятого зала, этого z патриота после скандала в Петропавловске из за света. Скоро причины для отмены концертов закончатся, что власти делать будут?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8518
Re: Нет света только в филармонии - Концерт российского певца...
Отправлено: 26.10.25 - 10:41
Цитата://Именно на стороне филармонии зафиксировано повышение напряжения и последующий скачок///
Детская отмазка для ЛОХОВ.
Давайте рассуждать: - для уровня такого обьекта при возникновнении аварийной ситуации и изчезновения напряжения в подающей сети всегда ЕСТЬ автономная дизель-электростанция установленная где то в подвале: - ведь там проводяться многочисленные мероприятия областного уровня от встречи с Президентом, различные парт.хоз активы, до партийных конференции общественных партии типа "Нур Отан" и представьте что во время встречи с Президентом в силу каких то причин - ПРОПАЛ свет и мгновенно, подчёркиваю- МГНОВЕННО электроника переключает систему на резервную подачу напряжения, потому что СБ Президента задолго до даты встречи проводит различные сценарии проведения встречи.
Так что- такого не должно быть в принципе, а, то что случилось с этим артистом - значит он НЕУГОДЕН местным властям.
Детская отмазка для ЛОХОВ.
Давайте рассуждать: - для уровня такого обьекта при возникновнении аварийной ситуации и изчезновения напряжения в подающей сети всегда ЕСТЬ автономная дизель-электростанция установленная где то в подвале: - ведь там проводяться многочисленные мероприятия областного уровня от встречи с Президентом, различные парт.хоз активы, до партийных конференции общественных партии типа "Нур Отан" и представьте что во время встречи с Президентом в силу каких то причин - ПРОПАЛ свет и мгновенно, подчёркиваю- МГНОВЕННО электроника переключает систему на резервную подачу напряжения, потому что СБ Президента задолго до даты встречи проводит различные сценарии проведения встречи.
Так что- такого не должно быть в принципе, а, то что случилось с этим артистом - значит он НЕУГОДЕН местным властям.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7812
Re: Нет света только в филармонии - Концерт российского певца...
Отправлено: 26.10.25 - 11:06
Приехал бы президент или примьер, за десять минут провели бы свет, а так стыд и позор перед гостями,перед молодежью, сорвали кому то планы и наплевать, впрочем не привыкать уже, повсеместно уже
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1930
Re: Нет света только в филармонии - Концерт российского певца...
Отправлено: 26.10.25 - 11:06
В подающей сети нет никаких дизельных электростанций. Станции имеются на самих объектах и электроснабжение осуществляется от них.
Но, это не объект жизнеобеспечения, а всего лишь какой-то концертный зал. И на худой конец, выступающий не президент а всего лишь певец ртом. С чего бы вдруг им вообще иметь резервный источник электроснабжения, и уж тем более включать его ради концерта. Я бы ещё понял будь это частный концертный зал, репутационные риски и всё такое, но это же государственное учреждение.
Не знаю, возможно теории заговоров действительно вызывают какой-то приятный отклик в организме, но...а просто совпасть не могло?
Но, это не объект жизнеобеспечения, а всего лишь какой-то концертный зал. И на худой конец, выступающий не президент а всего лишь певец ртом. С чего бы вдруг им вообще иметь резервный источник электроснабжения, и уж тем более включать его ради концерта. Я бы ещё понял будь это частный концертный зал, репутационные риски и всё такое, но это же государственное учреждение.
Не знаю, возможно теории заговоров действительно вызывают какой-то приятный отклик в организме, но...а просто совпасть не могло?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 17087
Нет света только в филармонии - Концерт российского певца Akmal' отменили в Костанае по техническим причинам
Отправлено: 26.10.25 - 12:46
А кто это?
Я понял когда приходит старость). Тогда когда не знаешь современных певунов)
Я понял когда приходит старость). Тогда когда не знаешь современных певунов)
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1886
Re: Нет света только в филармонии - Концерт российского певца...
Отправлено: 26.10.25 - 14:53
Судя по афише - у мальчика просто каникулы начались и он не стал выступать))))
А вообще да, согласен с Vit.
Кто это такое, чего ему тут понадобилось
А вообще да, согласен с Vit.
Кто это такое, чего ему тут понадобилось
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4779
Нет света только в филармонии - Концерт российского певца Akmal' отменили в Костанае по техническим причинам
Отправлено: 26.10.25 - 17:01
Цитата:
Совершенно верно, это не первая и даже не вторая категория. В мою бытность, году так 1996-ом, при веерных отключениях, отключили было и областную больницу. Уж не знаю как там и чем операция, по которой они хотели в суд подавать, закончилась. Но трубку бросили, после слов, а где ваш резервный генератор, как потребителя первой категории?
Карачун:
выступающий не президент а всего лишь певец ртом. С чего бы вдруг им вообще иметь резервный источник электроснабжения,
выступающий не президент а всего лишь певец ртом. С чего бы вдруг им вообще иметь резервный источник электроснабжения,
Совершенно верно, это не первая и даже не вторая категория. В мою бытность, году так 1996-ом, при веерных отключениях, отключили было и областную больницу. Уж не знаю как там и чем операция, по которой они хотели в суд подавать, закончилась. Но трубку бросили, после слов, а где ваш резервный генератор, как потребителя первой категории?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать