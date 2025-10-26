Re: Нет света только в филармонии - Концерт российского певца...

В подающей сети нет никаких дизельных электростанций. Станции имеются на самих объектах и электроснабжение осуществляется от них.

Но, это не объект жизнеобеспечения, а всего лишь какой-то концертный зал. И на худой конец, выступающий не президент а всего лишь певец ртом. С чего бы вдруг им вообще иметь резервный источник электроснабжения, и уж тем более включать его ради концерта. Я бы ещё понял будь это частный концертный зал, репутационные риски и всё такое, но это же государственное учреждение.

Не знаю, возможно теории заговоров действительно вызывают какой-то приятный отклик в организме, но...а просто совпасть не могло?