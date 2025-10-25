НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
День Республики в Казахстане: история важного праздника
 
 
День Республики в Казахстане: история важного праздника
25.10.25 - 21:03
История праздника началась 25 октября 1990 года, когда Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Документ впервые провозгласил право Казахстана самостоятельно определять политические, экономические и культурные основы своей государственности.
Re: День Республики в Казахстане: история важного праздника
25.10.25 - 21:03
#1
Только по ватцапу милые открыточки, по ТВ песни и пляски, а в приватной беседе у большинства уныние, сожаление и денежный кризис, хорошо выручает каспи-рэд,рассрочка и кредит, кто знал что будет такое
