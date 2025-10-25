Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Семен КОПЫРИН: Постой, паровоз, не стучите колёса
Семен КОПЫРИН: Постой, паровоз, не стучите колёса

Отправлено: 25.10.25 - 09:20
По моему личному мнению, как гражданина Казахстана, осуществление парламентской реформы в сегодняшних реалиях будет преждевременным. Почему? Давайте посмотрим на структуру сегодняшнего Парламента.
Re: Семен КОПЫРИН: Постой, паровоз, не стучите колёса
Отправлено: 25.10.25 - 09:20
"...каждый житель каждого региона Казахстана поимённо знает, кто именно представляет их интересы в Парламенте..."
...
Автор это серьёзно пишет?
...
Автор это серьёзно пишет?
Re: Семен КОПЫРИН: Постой, паровоз, не стучите колёса
Отправлено: 25.10.25 - 09:29
Кучу бесполезных и бестолковых партии создавали умышленно еще на заре независимости, чтобы размыть электорат в противовес к основной провластной партии. Разумеется, последняя имела сокрушительную победу на выборах и власти могли диктовать свой порядок, при этом оппозицию разбавляли карликами чтобы перед обществом это выглядело очевидным фактом. Во времена двк,когда еще молодые Жакиянов,аблязов ( т.н младотюрки) пошли против Назарбаева, власти не на шутку испугались и пошли на крайние меры вплоть до физического устранения конкурентов.

Отправлено: 25.10.25 - 10:23
Цитата:///каждый житель каждого региона Казахстана поимённо знает, кто именно представляет их интересы в Парламенте.///
Судя по физионогномистике этот парень из деревни и работает примерно: - или механизатором в поле или скотником на ферме.
Вопрос к нему: - он точно знает СВОЕГО депутата СЕНАТА по имени отчеству и в лицо, встречается с ним на ОТЧЁТНЫХ встречах, задаёт ему вопросы и получает ответы ???
Цитата://По моему мнению, нужно дать время народу на то//
Цитата://Многие граждане страны политически пассивны//
Эти два друг другу явно ПРОТИВОРЕЧУЩИХ абзаца ТОЧНО писал - один и тот же человек ???
Очевидно что молодой человек совсем НЕ РАЗБИРАЕТСЯ во ВНУТРЕННЕЙ политике и полтических течениях ( да и их ПРОСТО НАПРОСТО нет- есть одно течение - ПРЕЗИДЕНТСКОЕ и оно плавно вытекает из здания и кабинетов АП) и явно писал ради того что бы просто написать ЧТО ТО ради НАПИСАНИЯ или же по ЧЬЕМУ то заказу, просьбе и по моему мнению - получилось НЕУДАЧНО и политически НЕГРАМОТНО.
Re: Семен КОПЫРИН: Постой, паровоз, не стучите колёса
Отправлено: 25.10.25 - 20:06
Цитата:
Вы я смотрю во всём специалист?! Как по мне, если не пьющий, то проблемы с давлением. Хотя я не врач, но глаза странно выглядят.
ACROS:
Судя по физионогномистике этот парень из деревни и работает примерно: - или механизатором в поле или скотником на ферме.
Вы я смотрю во всём специалист?! Как по мне, если не пьющий, то проблемы с давлением. Хотя я не врач, но глаза странно выглядят.
Re: Семен КОПЫРИН: Постой, паровоз, не стучите колёса
Отправлено: 25.10.25 - 20:20
Цитата:
При всём желании :- ну не тянет он на бывшего ПЕДАГОГА с многолетным стажем, и тем более ПОЛИТОЛОГА разбирающего в партийном строительстве, да ещё с такими КАРМАННЫМИ партиями.
Цитата:
Базовое СОВЕТСКОЕ среднее образование- советский сельскохозяйственный вуз- Университет Марксизма-Ленинизма- Высшая партийная школа при ЦК КПК - самое ЛУЧШЕЕ образование во всём мире, правда в прошедшем времени.
К сожалению - нынешне казахскоая система образование- это какая то Болонская система- отнбдь не самая лучшая система.
Эл-починно:
странно выглядят.
При всём желании :- ну не тянет он на бывшего ПЕДАГОГА с многолетным стажем, и тем более ПОЛИТОЛОГА разбирающего в партийном строительстве, да ещё с такими КАРМАННЫМИ партиями.
Цитата:
Эл-починно:
Вы я смотрю во всём специалист
Базовое СОВЕТСКОЕ среднее образование- советский сельскохозяйственный вуз- Университет Марксизма-Ленинизма- Высшая партийная школа при ЦК КПК - самое ЛУЧШЕЕ образование во всём мире, правда в прошедшем времени.
К сожалению - нынешне казахскоая система образование- это какая то Болонская система- отнбдь не самая лучшая система.
