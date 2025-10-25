НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Семен КОПЫРИН: Постой, паровоз, не стучите колёса
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52817
Семен КОПЫРИН: Постой, паровоз, не стучите колёса
Отправлено: 25.10.25 - 09:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему личному мнению, как гражданина Казахстана, осуществление парламентской реформы в сегодняшних реалиях будет преждевременным. Почему? Давайте посмотрим на структуру сегодняшнего Парламента.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2428
Re: Семен КОПЫРИН: Постой, паровоз, не стучите колёса
Отправлено: 25.10.25 - 09:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"...каждый житель каждого региона Казахстана поимённо знает, кто именно представляет их интересы в Парламенте..."
...
Автор это серьёзно пишет?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7810
Re: Семен КОПЫРИН: Постой, паровоз, не стучите колёса
Отправлено: 25.10.25 - 09:29
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кучу бесполезных и бестолковых партии создавали умышленно еще на заре независимости, чтобы размыть электорат в противовес к основной провластной партии. Разумеется, последняя имела сокрушительную победу на выборах и власти могли диктовать свой порядок, при этом оппозицию разбавляли карликами чтобы перед обществом это выглядело очевидным фактом. Во времена двк,когда еще молодые Жакиянов,аблязов ( т.н младотюрки) пошли против Назарбаева, власти не на шутку испугались и пошли на крайние меры вплоть до физического устранения конкурентов.
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8516
Семен КОПЫРИН: Постой, паровоз, не стучите колёса
Отправлено: 25.10.25 - 10:23
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///каждый житель каждого региона Казахстана поимённо знает, кто именно представляет их интересы в Парламенте.///

Судя по физионогномистике этот парень из деревни и работает примерно: - или механизатором в поле или скотником на ферме.
Вопрос к нему: - он точно знает СВОЕГО депутата СЕНАТА по имени отчеству и в лицо, встречается с ним на ОТЧЁТНЫХ встречах, задаёт ему вопросы и получает ответы ???

Цитата://По моему мнению, нужно дать время народу на то//
Цитата://Многие граждане страны политически пассивны//

Эти два друг другу явно ПРОТИВОРЕЧУЩИХ абзаца ТОЧНО писал - один и тот же человек ???

Очевидно что молодой человек совсем НЕ РАЗБИРАЕТСЯ во ВНУТРЕННЕЙ политике и полтических течениях ( да и их ПРОСТО НАПРОСТО нет- есть одно течение - ПРЕЗИДЕНТСКОЕ и оно плавно вытекает из здания и кабинетов АП) и явно писал ради того что бы просто написать ЧТО ТО ради НАПИСАНИЯ или же по ЧЬЕМУ то заказу, просьбе и по моему мнению - получилось НЕУДАЧНО и политически НЕГРАМОТНО.

[Исправлено: ACROS, 25.10.2025 - 14:57]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4778
Re: Семен КОПЫРИН: Постой, паровоз, не стучите колёса
Отправлено: 25.10.25 - 20:06
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Судя по физионогномистике этот парень из деревни и работает примерно: - или механизатором в поле или скотником на ферме.

Вы я смотрю во всём специалист?! Как по мне, если не пьющий, то проблемы с давлением. Хотя я не врач, но глаза странно выглядят.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8516
Re: Семен КОПЫРИН: Постой, паровоз, не стучите колёса
Отправлено: 25.10.25 - 20:20
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
странно выглядят.


При всём желании :- ну не тянет он на бывшего ПЕДАГОГА с многолетным стажем, и тем более ПОЛИТОЛОГА разбирающего в партийном строительстве, да ещё с такими КАРМАННЫМИ партиями.

Цитата:
Эл-починно:
Вы я смотрю во всём специалист


Базовое СОВЕТСКОЕ среднее образование- советский сельскохозяйственный вуз- Университет Марксизма-Ленинизма- Высшая партийная школа при ЦК КПК - самое ЛУЧШЕЕ образование во всём мире, правда в прошедшем времени.
К сожалению - нынешне казахскоая система образование- это какая то Болонская система- отнбдь не самая лучшая система.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 63
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS