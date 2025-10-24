Отправлено: - 15:05

YESNO:

а не поняли / ладно проехали / никуда она не пошла / имея 19 место куда можно идти / вы не подумали

Цитата:Что тут понимать? Находясь в 18-20 местах, с такими ресурсами, наверное нужно было стремится попасть по уровню жизни в мире, хотя бы в первую 5.