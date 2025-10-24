YESNO: Россия пошла в крестовый поход очистителем мира . имея всего 19 место по экспорту в мире . вдумайтесь в это . вспомните кто недавно был Богом Технологий . Где сейчас этот Бог ? где сейчас Япония ? Япония превратилась в зомби .
Времени нет тут сидеть и лясы с тобой об одном и том же точить уже лет 15 Ценники, язык, война, нехорошая Украина и тд Все эти несколько тем обсуждаем десятилетиями. Сейчас ловлю новый кайф в инсте, вот там да, пробежался по темам и за тобой гоняются, уже меня узнают по всему Казахстану в пабликах, вот там я их довожу до зеленых криков и классно так.,
Без проблем. Мне вообще до лампочки чьё либо мнение в этом вопросе. Если человек не видит разницу, то это только его - не мои проблемы. Я тут работаю, налоги плачу и туже медицинскую страховку по 400 евро в месяц, только потому, что тут порядок насчёт этого. Мой работодатель платит за меня точно такую же суму. А тут прибегают некоторые - помогите.... Хулиганы зрения лишают. И по врачам себе за счёт других, им разрешили - бегают.
Цитата:
ACROS: ПОБЕЖАЛИ от ХАОСА и БАРДАКА туда где ПОРЯДОК, РАБОТА и ЗАКОН. Примерно так:
Нет совсем не так. Уехать могли и в Россию, а почему эта волна отъездов вообще началась, думаю разъяснять не нужно! Проходили всё это уже по несколько кругов тут. И не вам решать и определять, кто переселенец. а кто беженец. Для этого есть установленные нормами правила.
Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать