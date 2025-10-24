НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Kairat stayer
Kairat stayer
28.05.18
7769
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 15:05
#9601
Цитата:
YESNO:
а не поняли / ладно проехали / никуда она не пошла / имея 19 место куда можно идти / вы не подумали


Что тут понимать? Находясь в 18-20 местах, с такими ресурсами, наверное нужно было стремится попасть по уровню жизни в мире, хотя бы в первую 5.
Kairat stayer
Kairat stayer
28.05.18
7769
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 15:07
#9602
Цитата:
YESNO:
Россия пошла в крестовый поход очистителем мира . имея всего 19 место по экспорту в мире . вдумайтесь в это . вспомните кто недавно был Богом Технологий . Где сейчас этот Бог ? где сейчас Япония ? Япония превратилась в зомби .


Вы откуда скопировали? На мой взгляд - пропаганда :lol: :lol: :lol:
Y
YESNO
22.05.12
1829
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 15:28
#9603
Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
откуда скопировали? На мой взгляд - пропаганда


скопировал только цифры про СССР .
а что не так ? в этом нас то и пытаются убедить .
Kairat stayer
Kairat stayer
28.05.18
7769
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 15:34
#9604
Цитата:
YESNO:
в этом нас то и пытаются убедить .


Не нужно поддаваться 8-) 8-) 8-)


maxsaf
maxsaf
27.05.18
29083
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 18:24
#9605
Цитата:
111:
Прикол, России теперь не будут продавать унитазы.. Как теперь?

Нравится мне 111, тихий такой стал. По два-три сообщения напишет, и прячется. Сильно видать досталось от кого-то :lol:
1
111
17.01.12
46372
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 13:57
#9606
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Нравится мне 111, тихий такой стал.

Времени нет тут сидеть и лясы с тобой об одном и том же точить уже лет 15
Ценники, язык, война, нехорошая Украина и тд
Все эти несколько тем обсуждаем десятилетиями.
Сейчас ловлю новый кайф в инсте, вот там да, пробежался по темам и за тобой гоняются, уже меня узнают по всему Казахстану в пабликах, вот там я их довожу до зеленых криков и классно так.,
1
111
17.01.12
46372
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 14:00
#9607
Вот только более 100 сообщений со вчерашнего вечера, про поезд Астана Или Алматы Москва, обсуждение как обычно вышло за рамки правил



[Исправлено: 111, 25.10.2025 - 15:05]
1
111
17.01.12
46372
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 14:08
#9608
И все пишут и пишут, я там как звизда

1
111
17.01.12
46372
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 14:11
#9609
Ну и конечно же, сотням и тысячам человек я нравлюсь
Без этого никак

Эл-починно
Эл-починно
10.06.22
4776
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 14:11
#9610
Цитата:
111:
я там как звизда

Это точно, от слова звиздеть! :lol: 8-)
1
111
17.01.12
46372
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 14:15
#9611
Ну некоторым совсем не нравлюсь почему то..
Еще нас русских врагами называют..

1
111
17.01.12
46372
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 14:22
#9612
Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
Это точно, от слова звиздеть!

Рад что ты за 15 лет нахождения на форуме то наконец то понял
Эл-починно
Эл-починно
10.06.22
4776
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.10.25 - 15:07
#9613
Цитата:
ACROS: Без обид только

Без проблем. Мне вообще до лампочки чьё либо мнение в этом вопросе. Если человек не видит разницу, то это только его - не мои проблемы. Я тут работаю, налоги плачу и туже медицинскую страховку по 400 евро в месяц, только потому, что тут порядок насчёт этого. Мой работодатель платит за меня точно такую же суму. А тут прибегают некоторые - помогите.... Хулиганы зрения лишают. И по врачам себе за счёт других, им разрешили - бегают.

Цитата:
ACROS: ПОБЕЖАЛИ от ХАОСА и БАРДАКА туда где ПОРЯДОК, РАБОТА и ЗАКОН. Примерно так:


Нет совсем не так. Уехать могли и в Россию, а почему эта волна отъездов вообще началась, думаю разъяснять не нужно! Проходили всё это уже по несколько кругов тут. 8-) И не вам решать и определять, кто переселенец. а кто беженец. Для этого есть установленные нормами правила.
XML / RSS