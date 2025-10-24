НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело экс-прокурора Рудного, обвиняемого в получении взятки, начали рассматривать в суде Костаная
 
 
N
Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело экс-прокурора Рудного, обвиняемого в получении взятки, начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 24.10.25 - 14:22
На заседание суда пришли многочисленные родственники подсудимого. Мурата Успанова завели в зал в наручниках, он жестом приветствовал собравшихся. Некоторые прослезились, увидев его.
Эл-починно
Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело экс-прокурора Рудного, обвиняемого в получении взятки, начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 24.10.25 - 21:31
Цитата:
ACROS:
Вы это СЕБЯ имеете виду??

Не ожидал, нет конечно. я переселенец! беженцы это беженцы и не важно с Сирии или Украины. И те и другие - нагрузка на бюджет. Особенно последние - по врачам все поголовно бегают. Министры опять собираются повышать ставку по медицинской страховке. А нам платить, им то бесплатно (как они понимают). А потом удивляются, почему их тут не любят. 8-) Цитата:
ACROS:
Я это давно ЗАМЕТИЛ и не только заметил

Ну я просто как то тоже об этом было писал, как то вам не по вкусу пришлось - может не совсем политкорректно выразился было! :lol:
О
Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело экс-прокурора Рудного, обвиняемого в получении взятки, начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 25.10.25 - 13:22
На волне разгула коррупции какой-только грязи не вылезло из аулов, если бы строительство включило "мужика" и стойко стерпело, то никто бы ничего не узнал, никакое кэнэбэ ничего бы не предприняло, или кто-то думает что в остальных городах и районах все по букве закона и конкретно строительство в условной денисовке идёт без нарушений?!
A
Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...
Отправлено: 25.10.25 - 13:47
Цитата:
Эл-починно:
вам не по вкусу пришлось


Может быть: - не стой ноги встал или как обычно: "...наших бьют..."

Цитата:
Эл-починно:
Не ожидал,


Без обид только , но чисто ЛОГИЧЕСКИ: - я всех ВАС считаю беженцами и вот почему: - вы ( немцы) жили тут ХОРОШО, не скажу ШИКАРНО, но хорошо- работали хорошо, добросовестно, получали хорошо - разводили скот, добротное имущество, ухоженные дома, машины, чистые, аккуратные побелено-покрашенные дворы - у вас тут жизнь была налажена и о никакой Германии в то время никто из вас и не заикался, но тут пришёл Мишка-меченный и понеслась: - перестройка, гласность, ускорение, - развалил СТЕНУ и страну СОВЕТОВ и начался ПАРАД суверинетов - каждая республика стала строить своё НЕЗАВИСИМОЕ государство и на этой волне начался - РАЗВАЛ некогда МОЩНОЙ экономики, прервались экономические связи между предприятиями- работы стало МЕНЬШЕ, заводы и предпрития и совхозы РАЗВАЛИВАЛИСЬ и ЖРАТЬ тоже стало почти нечего, а тут ещё на волне нац.самосознания доморощённые НАЦИКИ расплодилисьи повылазили изо всех щелей с криками - "..немцы, москали, хохлы - гоу хом...".
А ваша нация исторически ПРИВЫКЛА, на генном уровне, к порядку и РАЗМЕРЕННОМУ образу жизни- тут ваши на волне начиющийся ВАКХАНАЛИИ и АНАРХИИ и задумались- а, не рвануть ли нам в Фатерлянд, туда где ПОРЯДОК и есть РАБОТА и ЗАКОН и где нас ещё ЖДУТ- и вы пораскинув мозгами и своим практическим и сметливым умом приняли одно единственное решение - ПОБЕЖАЛИ от ХАОСА и БАРДАКА туда где ПОРЯДОК, РАБОТА и ЗАКОН.

Примерно так: - так что вы такие же БЕЖЕНЦЫ, просто ярлык у вас другой и называетесь: - репатриантами, эмигрантами, переселенцами, на ПМЖ, возвращенцы на историческую родину и прочее.
