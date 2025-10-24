Цитата:
вам не по вкусу пришлось
Может быть: - не стой ноги встал или как обычно: "...наших бьют..."
Не ожидал,
Без обид только , но чисто ЛОГИЧЕСКИ: - я всех ВАС считаю беженцами и вот почему: - вы ( немцы) жили тут ХОРОШО, не скажу ШИКАРНО, но хорошо- работали хорошо, добросовестно, получали хорошо - разводили скот, добротное имущество, ухоженные дома, машины, чистые, аккуратные побелено-покрашенные дворы - у вас тут жизнь была налажена и о никакой Германии в то время никто из вас и не заикался, но тут пришёл Мишка-меченный и понеслась: - перестройка, гласность, ускорение, - развалил СТЕНУ и страну СОВЕТОВ и начался ПАРАД суверинетов - каждая республика стала строить своё НЕЗАВИСИМОЕ государство и на этой волне начался - РАЗВАЛ некогда МОЩНОЙ экономики, прервались экономические связи между предприятиями- работы стало МЕНЬШЕ, заводы и предпрития и совхозы РАЗВАЛИВАЛИСЬ и ЖРАТЬ тоже стало почти нечего, а тут ещё на волне нац.самосознания доморощённые НАЦИКИ расплодилисьи повылазили изо всех щелей с криками - "..немцы, москали, хохлы - гоу хом...".
А ваша нация исторически ПРИВЫКЛА, на генном уровне, к порядку и РАЗМЕРЕННОМУ образу жизни- тут ваши на волне начиющийся ВАКХАНАЛИИ и АНАРХИИ и задумались- а, не рвануть ли нам в Фатерлянд, туда где ПОРЯДОК и есть РАБОТА и ЗАКОН и где нас ещё ЖДУТ- и вы пораскинув мозгами и своим практическим и сметливым умом приняли одно единственное решение - ПОБЕЖАЛИ от ХАОСА и БАРДАКА туда где ПОРЯДОК, РАБОТА и ЗАКОН.
Примерно так: - так что вы такие же БЕЖЕНЦЫ, просто ярлык у вас другой и называетесь: - репатриантами, эмигрантами, переселенцами, на ПМЖ, возвращенцы на историческую родину и прочее.