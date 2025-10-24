Отправлено: - 21:31

ACROS:

Вы это СЕБЯ имеете виду??

ACROS:

Я это давно ЗАМЕТИЛ и не только заметил

Цитата:Не ожидал, нет конечно. я переселенец! беженцы это беженцы и не важно с Сирии или Украины. И те и другие - нагрузка на бюджет. Особенно последние - по врачам все поголовно бегают. Министры опять собираются повышать ставку по медицинской страховке. А нам платить, им то бесплатно (как они понимают). А потом удивляются, почему их тут не любят.Цитата:Ну я просто как то тоже об этом было писал, как то вам не по вкусу пришлось - может не совсем политкорректно выразился было!