НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело экс-прокурора Рудного, обвиняемого в получении взятки, начали рассматривать в суде Костаная
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52813
Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело экс-прокурора Рудного, обвиняемого в получении взятки, начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 24.10.25 - 14:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На заседание суда пришли многочисленные родственники подсудимого. Мурата Успанова завели в зал в наручниках, он жестом приветствовал собравшихся. Некоторые прослезились, увидев его.
Читать новость

Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4774
Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело экс-прокурора Рудного, обвиняемого в получении взятки, начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 24.10.25 - 21:31
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Вы это СЕБЯ имеете виду??

Не ожидал, нет конечно. я переселенец! беженцы это беженцы и не важно с Сирии или Украины. И те и другие - нагрузка на бюджет. Особенно последние - по врачам все поголовно бегают. Министры опять собираются повышать ставку по медицинской страховке. А нам платить, им то бесплатно (как они понимают). А потом удивляются, почему их тут не любят. 8-) Цитата:
ACROS:
Я это давно ЗАМЕТИЛ и не только заметил

Ну я просто как то тоже об этом было писал, как то вам не по вкусу пришлось - может не совсем политкорректно выразился было! :lol:
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS