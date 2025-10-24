Отправлено: - 20:39

Ой сколько всего понаписали.Начнём по порядку - //Санкция статьи предусматривает суровое наказание - лишение свободы на срок от 3-х до 8-ми лет.//Да да плавали знаем, избывшему врача тоже грозило от 3х до 8-ми лет. Но вот как то обошлось.//- 27 июля 2025 года, около 13:50, потерпевший Каюмов находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени по пр. Абая на автобусной остановке, откуда сотрудниками полиции был доставлен в центр временной адаптации и детоксикации//Стесняюсь спросить на каком основании, кто определил среднюю степень? И кто запретил вообще находится на улице, пусть даже и в состоянии средней степени опьянения???? У меня только вопросы...Человек был агрессивным, вёл себя неадекватно??? За что забрали то? Выпивать никто не запрещал - явное превышение служебных полномочий.