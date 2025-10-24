НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дело об избиении в медвытрезвителе начали рассматривать в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52813
Дело об избиении в медвытрезвителе начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 24.10.25 - 20:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обвинение считает, что санитар Галымжан Тижбаев избил 61-летнего пациента Ратмира КАЮМОВА. На первом заседании подсудимый вину признал частично - согласился, что бил пациента, но отрицает причинение тяжкого вреда здоровью.
Читать новость

Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4774
Re: Дело об избиении в медвытрезвителе начали рассматривать в...
Отправлено: 24.10.25 - 20:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой сколько всего понаписали.
Начнём по порядку - //Санкция статьи предусматривает суровое наказание - лишение свободы на срок от 3-х до 8-ми лет.//

Да да плавали знаем, избывшему врача тоже грозило от 3х до 8-ми лет. Но вот как то обошлось. :-x

//- 27 июля 2025 года, около 13:50, потерпевший Каюмов находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени по пр. Абая на автобусной остановке, откуда сотрудниками полиции был доставлен в центр временной адаптации и детоксикации//

Стесняюсь спросить на каком основании, кто определил среднюю степень? И кто запретил вообще находится на улице, пусть даже и в состоянии средней степени опьянения???? У меня только вопросы...
:lol:
Человек был агрессивным, вёл себя неадекватно??? За что забрали то? Выпивать никто не запрещал - явное превышение служебных полномочий. 8-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4774
Re: Дело об избиении в медвытрезвителе начали рассматривать в...
Отправлено: 24.10.25 - 20:44
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти центры "адаптации" должны тогда за счёт бюджета города содержаться, а не за тех кого туда привезли. А то потом ходи и доказывай, что ты не верблюд. 8-) Тогда глядишь и привозить меньше будут.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8509
Re: Дело об избиении в медвытрезвителе начали рассматривать в...
Отправлено: 24.10.25 - 21:17
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
И кто запретил вообще находится на улице,


Цитата:////ждал на остановке автобус, там и уснул.///- наврное- СПАЛ в непотребном виде порочащем человеческое достоинство - вроде есть такое определение.

Цитата:
Эл-починно:
За что забрали то
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4774
Дело об избиении в медвытрезвителе начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 24.10.25 - 21:25
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
СПАЛ в непотребном виде порочащем человеческое достоинство - вроде есть такое определение.


Ну не знаю в чём оно выражается. У меня был случай, в Штутгарте в U-Bahn, что то межу метро и трамваем, уснул было с товарищем, после посиделок. Четыре круга прокатались, по словам водителя. Который на конечной полицаев вызвал. Те приехали, нас разбудили. Документы проверили и во свояси отпустили. :lol: Но это ват тут, а не там! 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS