Обсуждение публикаций
После тепла – газ. Слушания по повышению тарифа АО «QazaqGaz Aimaq» прошли в Костанае
 
 
N
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52813
После тепла – газ. Слушания по повышению тарифа АО «QazaqGaz Aimaq» прошли в Костанае
Отправлено: 24.10.25 - 17:37
Газотранспортировщики приводят аргументы за увеличение стоимости своих услуг. Костанайский филиал АО «QazaqGaz Aimaq» ссылается на рост инвестиционных затрат для повышения качества обслуживания. Как рассчитывались цифры этого роста, не сказали.
v
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1881
После тепла – газ. Слушания по повышению тарифа АО «QazaqGaz Aimaq» прошли в Костанае
Отправлено: 24.10.25 - 17:37
#1
А как же мораторий ?

A
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8509
Re: После тепла – газ. Слушания по повышению тарифа АО «QazaqGaz...
Отправлено: 24.10.25 - 21:10
#2
Цитата:
vofkakst:
А как же мораторий ?


В СМИ постоянно пишут - что гос.чиновники ИГНОРИРУЮТ Указы ПРезидента.
Вроде - повышение тарифов ПРИОСТАНОВИТЬ с 16 октября 2025 года по конец 1 квартала 2026 года- ЧЁТКО и ЯСНО написано.
