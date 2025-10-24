Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело экс-прокурора Рудного, обвиняемого в получении взятки, начали рассматривать в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52813
Отправлено: 24.10.25 - 14:22
На заседание суда пришли многочисленные родственники подсудимого. Мурата Успанова завели в зал в наручниках, он жестом приветствовал собравшихся. Некоторые прослезились, увидев его.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1821
Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...
Отправлено: 24.10.25 - 14:22
Бедненький,похудел.
Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...
Отправлено: 24.10.25 - 14:33
Прокурор, вернее, подсудимый Успанов, затребовал с Жакенова, ровно 20 лямов, почему он решил ещё добавить 100 000 тенге ???
Цитата:://управляя автомобилем марки Toyota Land Cruiser//
Наверное и правильней будет: " ...находясь за рулём автомобиля....и далее по тексту"
Что будет с Жакеновым - наверное присядет по эпизоду ст.19 УК РК или контора похлопочет за него ???
Цитата:://управляя автомобилем марки Toyota Land Cruiser//
Наверное и правильней будет: " ...находясь за рулём автомобиля....и далее по тексту"
Что будет с Жакеновым - наверное присядет по эпизоду ст.19 УК РК или контора похлопочет за него ???
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2726
Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...
Отправлено: 24.10.25 - 15:02
Цитата:
Наверно. Но прямую речь мы, как правило, не коректируем.
Цитата:
Тоже не понимаю. Надеюсь, что в ходе процесса этот момент прояснится.
ACROS:
Наверное и правильней будет
Наверное и правильней будет
Наверно. Но прямую речь мы, как правило, не коректируем.
Цитата:
ACROS:
почему он решил ещё добавить 100 000 тенге ???
почему он решил ещё добавить 100 000 тенге ???
Тоже не понимаю. Надеюсь, что в ходе процесса этот момент прояснится.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3892
Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...
Отправлено: 24.10.25 - 15:18
Странные у нас коррупционеры. Самолично брать взятку налом. Тут надо быть или абсолютно самоуверенным в своей непотопляемости либо очень глупым. Я думала, что взяточники они люди достаточно сообразительные, чтобы не брать взятку напрямую. Ни через посредников, ни криптой, ни на офшорный счёт на левое лицо, просто тупо лично с налом самому подставляться...
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1821
Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...
Отправлено: 24.10.25 - 15:45
Цитата:
Когда на потоке,то притупляется чувство самосохранения.. Известная истина. Первый раз норм,153 раз норм и пошло поехало. Вспомните акиматовское дело. У всех всё одинаково. Думают не потопляемые.
юля елиссева:
Странные
Странные
Когда на потоке,то притупляется чувство самосохранения.. Известная истина. Первый раз норм,153 раз норм и пошло поехало. Вспомните акиматовское дело. У всех всё одинаково. Думают не потопляемые.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 536
Отправлено: 24.10.25 - 16:16
Им (коррупционерам) морды бить нужно, чтобы все видели, идёт "аким взяточник", "прокурор взяточник и казнокрад", "судья казнокрад" и конечно тюремный срок, где тот боец который с врачом махался, отметелил бы хоть одного прокуратура взяточника, тогда ему можно бы грамоту дать от имени акима области
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 1186
Отправлено: 24.10.25 - 16:56
А если бы Жакенов не написал заявление в КНБ, то факт получения взятки остался бы латентным, то есть не выявленным специально обученными и вооруженными спецтехникой специалисты, поэтому, тому, кто добровольно сам сообщил о взятке в правоохранительные органы, необходимо после вступления приговора в законную силу выдать 10% от суммы взятки! Так можно стимулировать тех, кто вынуждают давать взятки или предлагают разрешить проблему за взятку! Тогда процесс выявления будет поставлен на поток, т.к. нет на сегодня тех, кто не хотел бы иметь деньги!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46366
Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...
Отправлено: 24.10.25 - 17:00
Цитата:
Цитата:
Наверно привязка была тогда то ли к доллару, то ли к Ойро
ACROS:
Цитата:
почему он решил ещё добавить 100 000 тенге ???
Наверно привязка была тогда то ли к доллару, то ли к Ойро
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7808
Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...
Отправлено: 24.10.25 - 18:53
Странные у нас коррупционеры. Самолично брать взятку налом
Есть десятки способов как самому не вляпаться в плохую историю, наверно всё-таки алчность и жадность,вкупе с глупостью играет плохую роль.
Есть десятки способов как самому не вляпаться в плохую историю, наверно всё-таки алчность и жадность,вкупе с глупостью играет плохую роль.
Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...
Отправлено: 24.10.25 - 20:43
Цитата:
При всём желании не получиться: - этот будет мотать срок в "красной" зоне, а тот в обычной.
ОГПУ:
тот боец который с врачом махался, отметелил бы хоть одного прокуратура
тот боец который с врачом махался, отметелил бы хоть одного прокуратура
При всём желании не получиться: - этот будет мотать срок в "красной" зоне, а тот в обычной.
Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...
Отправлено: 24.10.25 - 20:48
Цитата:
Ну да: - хотя бы проверялись, типа- "...славянский шкаф..." или "..Юстас- Алексу...". Вот что значит не читать - КЛАССИКУ детективного жанра- читали бы - сейчас пузо грел бы на Мальдивах и Крузак не конфисковали бы.
юля елиссева:
взяточники они люди достаточно сообразительные,
взяточники они люди достаточно сообразительные,
Ну да: - хотя бы проверялись, типа- "...славянский шкаф..." или "..Юстас- Алексу...". Вот что значит не читать - КЛАССИКУ детективного жанра- читали бы - сейчас пузо грел бы на Мальдивах и Крузак не конфисковали бы.
Отправлено: 24.10.25 - 20:53
Цитата:
Общий уровень ОБРАЗОВАННОСТИ - падает и падает СТРЕМИТЕЛЬНО, к сожалению, впрочем как и общий уровень КУЛЬТУРЫ и особенно среди работников силовых структур:- культуры поведения в обществе; культуры выражаться( управляют автомобилем в ПОТОКЕ машин или управляют автомобилем на трассе, но не сидя в заглушенной машине - в ней наверное -НАХОДЯТЬСЯ) ; культуры межвозрастных отношении и много чего другого- поэтому ЭТОТ и ПОПАЛСЯ на получении взятки.
Был бы этот прокурор КУЛЬТУРНЫМ и ОБРАЗОВАННЫМ- показал бы КОРСЧЁТ какого то ТОО и КБК, ну например 119 - "..прочие БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ переводы...".( но судя по его физиономии- наверное он ДАВНО не читал.
Тимур Гафуров:
Наверно. Но прямую речь мы, как правило, не коректируем.
Наверно. Но прямую речь мы, как правило, не коректируем.
Общий уровень ОБРАЗОВАННОСТИ - падает и падает СТРЕМИТЕЛЬНО, к сожалению, впрочем как и общий уровень КУЛЬТУРЫ и особенно среди работников силовых структур:- культуры поведения в обществе; культуры выражаться( управляют автомобилем в ПОТОКЕ машин или управляют автомобилем на трассе, но не сидя в заглушенной машине - в ней наверное -НАХОДЯТЬСЯ) ; культуры межвозрастных отношении и много чего другого- поэтому ЭТОТ и ПОПАЛСЯ на получении взятки.
Был бы этот прокурор КУЛЬТУРНЫМ и ОБРАЗОВАННЫМ- показал бы КОРСЧЁТ какого то ТОО и КБК, ну например 119 - "..прочие БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ переводы...".( но судя по его физиономии- наверное он ДАВНО не читал.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4774
Отправлено: 24.10.25 - 21:14
Цитата:
Ну наконец то и вы это заметили.
Хотя должен заметить - это глобальная проблема сегодня. Только если в других странах, это больше за счёт беженцев происходит. То вот каким рефлексным фактором это в Казахстане вызвано?
ACROS:
Общий уровень ОБРАЗОВАННОСТИ - падает и падает СТРЕМИТЕЛЬНО, к сожалению, впрочем как и общий уровень КУЛЬТУРЫ и особенно среди работников силовых структур:- культуры поведения в обществе; культуры выражаться
Общий уровень ОБРАЗОВАННОСТИ - падает и падает СТРЕМИТЕЛЬНО, к сожалению, впрочем как и общий уровень КУЛЬТУРЫ и особенно среди работников силовых структур:- культуры поведения в обществе; культуры выражаться
Ну наконец то и вы это заметили.
Хотя должен заметить - это глобальная проблема сегодня. Только если в других странах, это больше за счёт беженцев происходит. То вот каким рефлексным фактором это в Казахстане вызвано?
Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...
Отправлено: 24.10.25 - 21:26
Цитата:
Вы это СЕБЯ имеете виду??
Цитата:
Я это давно ЗАМЕТИЛ и не только заметил- мне рядом с ними неуютно- после общения охота и лицо и руки помыть- не со всеми конечно, но есть такие индивиды.
Цитата:
Тем что за 34 года Егимендыка сменилось ДВА десятка министров образования и каждый мнит себя РЕФОРМАТОРОМ и с каждой реформой уровень ПРЕПОДОВАНИЯ той же ОБРАЗОВАННОСТИ и КУЛЬТУРЫ неизменно падает.
Потому что система оборазовния превратилась в - ИМИДЖЕВУЮ, где первостепенную роль играет ВНЕШНИЕ показатели РЕЙТИНГОВ для чиновников от образования.
Эл-починно:
это больше за счёт беженцев происходит
это больше за счёт беженцев происходит
Вы это СЕБЯ имеете виду??
Цитата:
Эл-починно:
и вы это заметили
и вы это заметили
Я это давно ЗАМЕТИЛ и не только заметил- мне рядом с ними неуютно- после общения охота и лицо и руки помыть- не со всеми конечно, но есть такие индивиды.
Цитата:
Эл-починно:
каким рефлексным фактором это в Казахстане вызвано?
каким рефлексным фактором это в Казахстане вызвано?
Тем что за 34 года Егимендыка сменилось ДВА десятка министров образования и каждый мнит себя РЕФОРМАТОРОМ и с каждой реформой уровень ПРЕПОДОВАНИЯ той же ОБРАЗОВАННОСТИ и КУЛЬТУРЫ неизменно падает.
Потому что система оборазовния превратилась в - ИМИДЖЕВУЮ, где первостепенную роль играет ВНЕШНИЕ показатели РЕЙТИНГОВ для чиновников от образования.
