Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Делают люди, а не сам ИИ". В сенате предлагают строго наказывать за дипфейки, но пока нет способа их распознать
"Делают люди, а не сам ИИ". В сенате предлагают строго наказывать за дипфейки, но пока нет способа их распознать
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать