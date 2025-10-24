НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дороги временно перекроют из-за легкоатлетического пробега в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52812
Дороги временно перекроют из-за легкоатлетического пробега в Костанае
Отправлено: 24.10.25 - 16:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Легкоатлетический пробег, посвященный памяти казахского педагога-просветителя Ы. Алтынсарина, пройдет в областном центре в воскресенье, 26 октября, На время мероприятия будут временно перекрыты улицы, по которым пробегут атлеты.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1881
Дороги временно перекроют из-за легкоатлетического пробега в Костанае
Отправлено: 24.10.25 - 16:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Памяти педагога могли бы посвятить мероприятия, связанные с его трудами.
Вспомнили бы об открытых им школах. Нет, лучше устроить городу праздничные перекрытия. Лучший подарок ко дню республики. Еще и перекрыть надо въезд-выезд из города. Дальнобойщики тоже скажут "спасибо", за перекрытый участок трассы

[Исправлено: vofkakst, 24.10.2025 - 16:56]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS