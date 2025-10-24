Re: Сделают ли мост на вокзале Костаная доступным для инвалидов?...

Отправлено: - 14:38

Цитата:///Внесение подобных изменений повлечёт за собой увеличение нагрузок на конструктивные элементы сооружения, что может повлиять на его надёжность и безопасность при эксплуатации,///



Цитата:///Будет проработан вопрос совершенствования условий и альтернативного варианта пользования пешеходного моста для маломобильных групп населения.///



Это ПИСАЛ, вернее создавал ОТПИСКИ - одно и то же ДОЛЖНОСТНОЕ лицо в АО "НК "КТЖ" ??