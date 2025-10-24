НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
≡ Сделают ли мост на вокзале Костаная доступным для инвалидов? Публикацию "НГ" прокомментировали в филиале КТЖ
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52812
Сделают ли мост на вокзале Костаная доступным для инвалидов? Публикацию "НГ" прокомментировали в филиале КТЖ
Отправлено: 24.10.25 - 09:50
Пешеходный мост построен в 1962 году по типовому проекту, не предусматривающему элементов для обеспечения доступа маломобильных граждан, пояснили "НГ" в пресс-службе филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети».
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3892
Re: Сделают ли мост на вокзале Костаная доступным для инвалидов?...
Отправлено: 24.10.25 - 09:50
#1
Вопрос в КТЖ. Что мешает открыть вход на мост с лицевой стороны вокзала? Он ведь более удобен, чем тот, который на перроне.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8503
Re: Сделают ли мост на вокзале Костаная доступным для инвалидов?...
Отправлено: 24.10.25 - 14:38
#2
Цитата:///Внесение подобных изменений повлечёт за собой увеличение нагрузок на конструктивные элементы сооружения, что может повлиять на его надёжность и безопасность при эксплуатации,///

Цитата:///Будет проработан вопрос совершенствования условий и альтернативного варианта пользования пешеходного моста для маломобильных групп населения.///

Это ПИСАЛ, вернее создавал ОТПИСКИ - одно и то же ДОЛЖНОСТНОЕ лицо в АО "НК "КТЖ" ??
А
§ Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
33
Сделают ли мост на вокзале Костаная доступным для инвалидов? Публикацию "НГ" прокомментировали в филиале КТЖ
Отправлено: 24.10.25 - 16:09
#3
Цитата:
юля елиссева:

Вопрос в КТЖ. Что мешает открыть вход на мост с лицевой стороны вокзала? Он ведь более удобен, чем тот, который на перроне.

В филиале КТЖ нам ответили, что это аварийный выход с вокзала, не мост.
