НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело экс-прокурора Рудного, обвиняемого в получении взятки, начали рассматривать в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52812
Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело экс-прокурора Рудного, обвиняемого в получении взятки, начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 24.10.25 - 14:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На заседание суда пришли многочисленные родственники подсудимого. Мурата Успанова завели в зал в наручниках, он жестом приветствовал собравшихся. Некоторые прослезились, увидев его.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1821
Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...
Отправлено: 24.10.25 - 14:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедненький,похудел.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8503
Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...
Отправлено: 24.10.25 - 14:33
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокурор, вернее, подсудимый Успанов, затребовал с Жакенова, ровно 20 лямов, почему он решил ещё добавить 100 000 тенге ???

Цитата:://управляя автомобилем марки Toyota Land Cruiser//

Наверное и правильней будет: " ...находясь за рулём автомобиля....и далее по тексту"

Что будет с Жакеновым - наверное присядет по эпизоду ст.19 УК РК или контора похлопочет за него ???
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2726
Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...
Отправлено: 24.10.25 - 15:02
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Наверное и правильней будет

Наверно. Но прямую речь мы, как правило, не коректируем.
Цитата:
ACROS:
почему он решил ещё добавить 100 000 тенге ???

Тоже не понимаю. Надеюсь, что в ходе процесса этот момент прояснится.
Профайл Посетить вебсайт
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3892
Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...
Отправлено: 24.10.25 - 15:18
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странные у нас коррупционеры. Самолично брать взятку налом. Тут надо быть или абсолютно самоуверенным в своей непотопляемости либо очень глупым. Я думала, что взяточники они люди достаточно сообразительные, чтобы не брать взятку напрямую. Ни через посредников, ни криптой, ни на офшорный счёт на левое лицо, просто тупо лично с налом самому подставляться...
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1821
Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...
Отправлено: 24.10.25 - 15:45
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Странные

Когда на потоке,то притупляется чувство самосохранения.. Известная истина. Первый раз норм,153 раз норм и пошло поехало. Вспомните акиматовское дело. У всех всё одинаково. Думают не потопляемые.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
536
Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело экс-прокурора Рудного, обвиняемого в получении взятки, начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 24.10.25 - 16:16
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Им (коррупционерам) морды бить нужно, чтобы все видели, идёт "аким взяточник", "прокурор взяточник и казнокрад", "судья казнокрад" и конечно тюремный срок, где тот боец который с врачом махался, отметелил бы хоть одного прокуратура взяточника, тогда ему можно бы грамоту дать от имени акима области :lol:

[Исправлено: ОГПУ, 24.10.2025 - 18:29]
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1186
Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело экс-прокурора Рудного, обвиняемого в получении взятки, начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 24.10.25 - 16:56
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если бы Жакенов не написал заявление в КНБ, то факт получения взятки остался бы латентным, то есть не выявленным специально обученными и вооруженными спецтехникой специалисты, поэтому, тому, кто добровольно сам сообщил о взятке в правоохранительные органы, необходимо после вступления приговора в законную силу выдать 10% от суммы взятки! Так можно стимулировать тех, кто вынуждают давать взятки или предлагают разрешить проблему за взятку! Тогда процесс выявления будет поставлен на поток, т.к. нет на сегодня тех, кто не хотел бы иметь деньги!

[Исправлено: абике, 24.10.2025 - 17:57]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46366
Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...
Отправлено: 24.10.25 - 17:00
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Цитата:
почему он решил ещё добавить 100 000 тенге ???

Наверно привязка была тогда то ли к доллару, то ли к Ойро
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7808
Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...
Отправлено: 24.10.25 - 18:53
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странные у нас коррупционеры. Самолично брать взятку налом
Есть десятки способов как самому не вляпаться в плохую историю, наверно всё-таки алчность и жадность,вкупе с глупостью играет плохую роль.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS