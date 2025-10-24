НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Не работал ни планшет, ни спецсигнал - Полицейского, выехавшего на встречную полосу в Костанае, не стали лишать водительских прав
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52809
Не работал ни планшет, ни спецсигнал - Полицейского, выехавшего на встречную полосу в Костанае, не стали лишать водительских прав
Отправлено: 24.10.25 - 10:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело рассмотрели на заседании специализированного суда по административным правонарушениям Костаная. Обвиняемый - инспектор полиции Бакытжан ШЕКТЫБАЕВ. В отношении него был составлен протокол по ч. 3 ст. 596 КоАП РК.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1879
Re: Не работал ни планшет, ни спецсигнал - Полицейского,...
Отправлено: 24.10.25 - 10:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот красота. А почему неисправная машина находится при исполнении?
Отмазки уровня 4 класса. Если есть сплошная - поворот, разворот разрешены на перекрестках!
Хоть вдоль, хоть поперёк - движение по встречке было!

Цитата:
Статья предусматривает безальтернативное наказание - лишение прав сроком на 6 месяцев. 

Ну чет как-то не безальтернативно...
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1879
Re: Не работал ни планшет, ни спецсигнал - Полицейского,...
Отправлено: 24.10.25 - 10:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не осуществлял движение по встречной полосе, а лишь выполнял поворот налево с пересечением горизонтальной разметки на проезжей части дороги. 

Что собственно ничего не меняет. Сплошная пересечена, движение по полосе для встречного движения есть. Есть видеоподтверждение. Что еще нужно для справедливого наказания?
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
860
Re: Не работал ни планшет, ни спецсигнал - Полицейского,...
Отправлено: 24.10.25 - 10:42
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
некрасиво система себя проявила. Но иного нечего было ожидать. Даже удивительно, что до суда дело дошло.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1821
Re: Не работал ни планшет, ни спецсигнал - Полицейского,...
Отправлено: 24.10.25 - 10:50
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фантазёр-ты меня называла :lol: Небесная кара существует,запомните это!
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3892
Re: Не работал ни планшет, ни спецсигнал - Полицейского,...
Отправлено: 24.10.25 - 11:11
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отмазали...
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1821
Не работал ни планшет, ни спецсигнал - Полицейского, выехавшего на встречную полосу в Костанае, не стали лишать водительских прав
Отправлено: 24.10.25 - 11:34
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
отмазали.

Ну хоть др любителям лёгкой наживы будет уроком :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8503
Re: Не работал ни планшет, ни спецсигнал - Полицейского,...
Отправлено: 24.10.25 - 14:52
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погоня, погоня- в глазах инспектора заблестели и мысли лихорадочно заработали выдавая радужные картинки: - : - ПРЕМИЯ за нарушителя, ПОВЫШЕНИЕ по должности, ПОКУПКА квартиры бизнесс-класса, ПУТЁВКА на Мальдивы и вообще- БЕЗБЕДНАЯ старость, но БАЦ, увы: - какой то бдительный со своим видеорегистратором ВСЁ, буквально ВСЁ испортил - теперь ПОНИЖЕНИЕ, оклад срезали, премию не видать, хотя в Сосновый Бор сьездить.

Жаль что в Казахстане не ПРЕЦЕДЕНТНОЕ право: - а, так можно было ВСЕМ точно так же как и этот инспектор Шектыбаев, при СПЕШКЕ, совершать РАЗВОРОТ на СПЛОШНОЙ заплатив если ПОЙМАЕШЬСЯ, всего лишь 5 898 тенге.

Кто то УВИДЕЛ что встречная машина ехала без ВКЛЮЧЕННЫХ фар ???
Я что то не увидел.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12267
Re: Не работал ни планшет, ни спецсигнал - Полицейского,...
Отправлено: 24.10.25 - 15:21
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
**Памяти там хватает ровно на час.**


---Не верю :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Карачун

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS