Re: Подъехал на Land Cruiser за 20 миллионами - Дело...

Отправлено: - 15:18

Странные у нас коррупционеры. Самолично брать взятку налом. Тут надо быть или абсолютно самоуверенным в своей непотопляемости либо очень глупым. Я думала, что взяточники они люди достаточно сообразительные, чтобы не брать взятку напрямую. Ни через посредников, ни криптой, ни на офшорный счёт на левое лицо, просто тупо лично с налом самому подставляться...