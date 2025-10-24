Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 13:49
Цитата:
да так и есть /
Kairat stayer:
Ого, высокая миссия значит. Крестовый поход очистителем мира, чистая пропагандистская метафора, а не экономическая или политическая категория.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 13:52
Цитата:
В конечном результате кто противостояние выиграет? Не только рынком владеют развитые страны, ещё и технологиями. К 1980-м годам до 50% валютных поступлений СССР обеспечивала нефть и газ, продавали за твёрдую валюту (Доллары США). Без внешней торговли и без твёрдой валюты, советская экономика не могла бы закупать технологии, оборудование, лекарства и многое другое.
[Исправлено: Kairat stayer, 24.10.2025 - 15:40]
YESNO:
как всегда все кроется в деталях / кто устанавливал ценообразование ? кто поднял цены на нефть а потом уронил ? владеть рынком и цообразованием одно /торговать сырьем без добавленной стоимости другое / тот кто владеет рынком тот владеет ценообразованием имеет контроль над мировыми ценами и распределяет стоимость / тот кто торгует сырьём тот кормит тех кто владеет рынком /
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 13:56
Цитата:
выиграет тот кто торгует сырьём если введет бартер /
Kairat stayer:
В конечном результате кто противостояние выиграет?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 14:02
Цитата:
Так и есть, что пропаганда.
На днях Д.Трамп ввёл санкций против Роснефти и Лукойла, принуждает Европу, Индию, Китай сократить поставки углеводородов, сказал посмотрим, что будет через полгода. Про Японию выше в видео отмечают, что миротворец и эту тему поднимет (Отказ или ограничение Японией закупа сырья) - это не только нефть и газ, хотя именно они являются главными промышленными источниками. Вот это и есть изоляция России от ключевых рынков углеводородов. Будем наблюдать за развитием событий
YESNO:
Так и есть, что пропаганда.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 14:05
Цитата:
Какой ещё бартер? Выиграют те страны - которые будут соблюдать международное право и торговать между собой
YESNO:
Какой ещё бартер? Выиграют те страны - которые будут соблюдать международное право и торговать между собой
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 14:08
Цитата:
Цитата:
так речь про противостояние / а не про свободную торговлю /
Kairat stayer:
Цитата:
Kairat stayer:
так речь про противостояние / а не про свободную торговлю /
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 14:12
Цитата:
да были технологии с 10-20 летним отставанием от западных стран /
но не все конечно /в впк были а обычные пластмассовые изделия например ? было массовое производство конечно но технологиями современными никто не делился /
[Исправлено: YESNO, 24.10.2025 - 15:17]
Kairat stayer:
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 14:25
Цитата:
У цивилизованного мира есть технологии, они и выиграют в конечном результате. Отставание будет нарастать, логично же. Вы уже про бартер кричите, что могут предложить взамен, кроме сырья, лапти что ли?
YESNO:
У цивилизованного мира есть технологии, они и выиграют в конечном результате. Отставание будет нарастать, логично же. Вы уже про бартер кричите, что могут предложить взамен, кроме сырья, лапти что ли?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 14:33
Цитата:
Kairat stayer:
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 14:49
Цитата:
я не про Россию речь веду / выше все написал же / это и так понятно / какое противостояние ? это спектакль /
Kairat stayer:
я не про Россию речь веду / выше все написал же / это и так понятно / какое противостояние ? это спектакль /
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 14:55
Цитата:
про бартерную систему третьего рейха что знаете ? если не знаете изучите / там не одним сырьём брали конечно но направление понятно / но даже имея достаточную сырьевую базу можно выиграть противостояние если с пропагандой все в порядке /
Kairat stayer:
про бартерную систему третьего рейха что знаете ? если не знаете изучите / там не одним сырьём брали конечно но направление понятно / но даже имея достаточную сырьевую базу можно выиграть противостояние если с пропагандой все в порядке /
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 14:59
Цитата:
Вы же сами выше написали: Россия пошла в крестовый поход очистителем мира . имея всего 19 место по экспорту в мире . вдумайтесь в это .
Есть выражение - наступать на одни и те же грабли, последствия нужно просчитывать, которые могут быть нежелательны или неприятны. СССР в противостояние вступила в своё время, чем закончилось?
YESNO:
Вы же сами выше написали: Россия пошла в крестовый поход очистителем мира . имея всего 19 место по экспорту в мире . вдумайтесь в это .
Есть выражение - наступать на одни и те же грабли, последствия нужно просчитывать, которые могут быть нежелательны или неприятны. СССР в противостояние вступила в своё время, чем закончилось?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 14:59
Цитата:
вы что в детстве в театр кукол не ходили / нет никакого противостояния /
Kairat stayer:
вы что в детстве в театр кукол не ходили / нет никакого противостояния /
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 15:01
Цитата:
а не поняли / ладно проехали / никуда она не пошла / имея 19 место куда можно идти / вы не подумали
Kairat stayer:
а не поняли / ладно проехали / никуда она не пошла / имея 19 место куда можно идти / вы не подумали
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.10.25 - 15:02
Цитата:
Просто так что ли санкциями обкладывали?
YESNO:
Просто так что ли санкциями обкладывали?
