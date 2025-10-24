Отправлено: - 13:52

YESNO:

как всегда все кроется в деталях / кто устанавливал ценообразование ? кто поднял цены на нефть а потом уронил ? владеть рынком и цообразованием одно /торговать сырьем без добавленной стоимости другое / тот кто владеет рынком тот владеет ценообразованием имеет контроль над мировыми ценами и распределяет стоимость / тот кто торгует сырьём тот кормит тех кто владеет рынком /

[Исправлено: Kairat stayer, 24.10.2025 - 15:40]

Цитата:В конечном результате кто противостояние выиграет? Не только рынком владеют развитые страны, ещё и технологиями. К 1980-м годам до 50% валютных поступлений СССР обеспечивала нефть и газ, продавали за твёрдую валюту (Доллары США). Без внешней торговли и без твёрдой валюты, советская экономика не могла бы закупать технологии, оборудование, лекарства и многое другое.