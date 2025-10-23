Re: "Лицо помыли, а пятки никто не видит" - На...

"В ПСД можно вносить корректировки. Мы посмотрели на окна - заметили, что разбитых нет, поэтому решили их только покрасить, а деньги потратить на другие виды работ",- тут невольно напрашивается известная реплика - А что так можно было? на ходу переделывают проект, а денежки то уже выделены. И кто там будет потом разбираться куда они были направлены? Налицо жульничество. Поэтому тут надо антикору или другим фискалам поработать. Наверняка в ПСД есть еще несколько мутных пятен.