Отправлено: - 22:55

Kairat stayer:



Чему удивляться? Лучше торговать со всем миром, а не быть в изоляции.

Цитата:Цитата:тот кто владел рынками , живыми потоками через которые проходит циркулирует энергия цивилизации тот и сделал из Китая Титана .миром править тот кто владеет всеми рынками . тот кто дает разрешение на пользование рынками тот - Хозяин .Россия пошла в крестовый поход очистителем мира . имея всего 19 место по экспорту в мире . вдумайтесь в это .вспомните кто недавно был Богом Технологий . Где сейчас этот Бог ? где сейчас Япония ? Япония превратилась в зомби .с 1970–1980-е годы доля СССР в мировом ВВП колебалась от 15 до 20 % (в зависимости от метода расчёта — по паритету покупательной способности или по официальным курсам валют).это означало, что каждая пятая единица мировой экономики создавалась на территории Советского Союза.СССР не имел свободного доступа к мировым рынкам. он создавал колоссальный внутренний продукт, но этот продукт не циркулировал в глобальной системе обмена. каким мировым рынком владел СССР ? никаким . не было допуска .