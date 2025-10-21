YESNO: попробуй против скажи что нибудь. билет на поезд самолет не купишь :
Постом выше по ссылке отмечают, что «Плохим» людям из «черного списка» будет сложно путешествовать, им просто не продадут билеты на самолет - в 2019 г. с таким запретом столкнулись 23 млн китайцев. Если у родителей низкий социальный кредит, детям могут отказать в приеме в некоторые учебные заведения. Напротив, «хорошим» людям доступны различные льготы и бесплатные услуги. Рейтинг способен повлиять на трудоустройство, получение кредитов и т.д.
Посчитаем точно : 1,5 млрд = 1 500 000 000, 23 млн = 23 000 000. Теперь делим 23 000 000 ÷ 1 500 000 000 = 0,0153 и умножаем на 100, получается в 2019 году отказали в продаже билетов на авиасообщения 1,53 % населения Китая. Немного же, если сравнить, у нас наверное с плохой кредитной историей граждан побольше
YESNO: Китай поставлял вооружение афганским моджахедам во время советской войны в Афганистане (1979–1989 гг.), и это — подтверждённый исторический факт. Причём делал он это в координации с США, Пакистаном и другими западными союзниками...
Ранее отмечали, что в настоящее время комплектующие дронов предоставляются России и Украине
Ну что, открыли улицу горняков у нас. Вопрос один - о каком богатстве и благосостоянии можно говорить когда весь сезон реконструировали вшивых 1.2 километра, с общественными скандалами, и в итоге люки колодцев все равно нужно объезжать, потому что они находятся в двух ипостасях - либо ниже поверхности а/б покрытия, либо выше? Нет , по какой-то линии эти две плоскости конечно пересекаются, но люки "стоят боком"....на свежепостроеной дороге.
Чему удивляться? Лучше торговать со всем миром, а не быть в изоляции.
тот кто владел рынками , живыми потоками через которые проходит циркулирует энергия цивилизации тот и сделал из Китая Титана . миром править тот кто владеет всеми рынками . тот кто дает разрешение на пользование рынками тот - Хозяин .
Россия пошла в крестовый поход очистителем мира . имея всего 19 место по экспорту в мире . вдумайтесь в это .
вспомните кто недавно был Богом Технологий . Где сейчас этот Бог ? где сейчас Япония ? Япония превратилась в зомби .
с 1970–1980-е годы доля СССР в мировом ВВП колебалась от 15 до 20 % (в зависимости от метода расчёта — по паритету покупательной способности или по официальным курсам валют).
это означало, что каждая пятая единица мировой экономики создавалась на территории Советского Союза.
СССР не имел свободного доступа к мировым рынкам. он создавал колоссальный внутренний продукт, но этот продукт не циркулировал в глобальной системе обмена. каким мировым рынком владел СССР ? никаким . не было допуска .
Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать