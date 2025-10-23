НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал рассматривать суд в Костанае
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52807
Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал рассматривать суд в Костанае
Отправлено: 23.10.25 - 19:42
Заседание было назначено на сегодня, 23 октября. Однако ни истец в лице заместителя акима Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНОЙ, ни ответчик - председатель ОО "Правозащитного центра Костанайской области" Николай ГИНЬЯТОВ - в суд не пришли.
abaika95
abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18372
Re: Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал...
Отправлено: 23.10.25 - 19:42
#1
Да все могут подключаться по видеосвязи,зачем приходить,приезжать то? Плевое дело же.
абике
абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1185
Re: Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал...
Отправлено: 23.10.25 - 20:08
#2
Сейчас судебный процесс может проходить по Ватсап! Разве адвокат не знает об этом! Кроме того, если ответчик известен, то суд по ГПК обязательно отправит исковое требование по месту жительства ответчика, а не по месту подачи иска!
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4769
Re: Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал...
Отправлено: 23.10.25 - 20:12
#3
//Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал рассматривать суд в Костанае//

Наверное не состоялся по объективным причинам, а так за неявку, тоже вроде предусмотрено наказание?
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4769
Re: Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал...
Отправлено: 23.10.25 - 20:17
#4
Не нравится мне эта дамочка. Если ответчик, который ещё ранее заявлял, что не намерен явится. То истец, то по каким причинам - не явилась? :lol:
абике
абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1185
Re: Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал...
Отправлено: 23.10.25 - 20:26
#5
Сейчас судебный процесс может проходить по Ватсап! Разве адвокат не знает об этом! Кроме того, если ответчик известен, то суд не рассматривает иск, а по статье ГПК обязательно отправит иск по месту жительства ответчика, и не будет рассматривать по месту жительства истца! Поживем увидим как прошел процесс, а пока еще уголовное следствие в отношении "медработников" не закончилось и правонарушители еще не преданы суду, то такой иск может быть приостановлен в соответствии с нормами закона. В этом деле торопиться не нужно, ведь многие считают, что лучшая защита-это нападение, а может это не защита, а способ!
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8499
Re: Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал...
Отправлено: 23.10.25 - 20:30
#6
Цитата:
abaika95:

Цитата:
Эл-починно:


Пока счёт: 1:0 в пользу Гиньятова.

Цитата:///Но хотелось бы рассмотреть здесь,///

Скорее всего: - ей самой не охота ехать в такую дыру как Ауликоль, а у участкового есть свой рот и язык и он сам сможет ОТВЕТИТ за себя и во вторых:- как это участковый без ТРАНСПОРТА:- ежегодно власть УСТРАИВАЕТ показательные шоу с выдачей новых авто казахского отвёрточного производства МАДЕ ин АЛЛЮР, сотрудникам полиции и в том числе участковым инспекторам.
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7806
Re: Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал...
Отправлено: 24.10.25 - 03:12
#7
Туалетная тема чем закончилось,демонтировали унитаз или стоит за шифонером совсем не понятно,никто так и не досужился обследовать
О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
535
Re: Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал...
Отправлено: 24.10.25 - 06:00
#8
Если есть хоть грамм стыда и совести, нужно буквально завтра подать заявление на увольнение и не продолжать этот цирк, виновата, не виновата, не имеет никакого значения, вообще расслабились, рано или поздно администрация Президента обратит на этот случай внимание, даст команду, и уйдёт весь акимат с акимом в неизвестном направлении, возомнили черт знает что о себе, блогер тоже перегибает, можно критиковать, но обзывать и троллить это лишнее, вся область знает кто есть кто без его публикаций, хотя читать конечно иногда чтобы поднять себе настроение интересно
О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
535
Отправлено: 24.10.25 - 06:13
#9
Он не её одну "доставал", круг "потерпевших" гораздо шире

[Исправлено: ОГПУ, 24.10.2025 - 09:49]
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29082
Re: Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал...
Отправлено: 24.10.25 - 07:58
#10
Цитата:
сайлау курманов:
Туалетная тема чем закончилось,демонтировали унитаз или стоит за шифонером совсем не понятно,никто так и не досужился обследовать

Присоединяюсь к вопросу. Пофиг, кто там кому достоинство защищает, тема туалета так и не раскрыта. :lol:
р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
860
Re: Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал...
Отправлено: 24.10.25 - 08:39
#11
а вот мне немного непонятно. А почему в этой истории напрягают участкового? Тут явные две стороны- он и она. Ну и пусть разбираются в судах. У участкового своих проблем выше крыши. Если инициатор сама игнорирует заседания, то там и участковому делать нечего. Николаю желаю удачи в этой тягомотине.
Т
Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2725
Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал рассматривать суд в Костанае
Отправлено: 24.10.25 - 09:28
#12
Цитата:
сайлау курманов:
Туалетная тема чем закончилось,демонтировали унитаз или стоит за шифонером совсем не понятно,никто так и не досужился обследовать

Мы писали об этом здесь:

Там же - о причине, по которой журналистов не пропускают в служебный кабинет.
Т
Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2725
Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал рассматривать суд в Костанае
Отправлено: 24.10.25 - 09:35
#13
Цитата:
рихард:
А почему в этой истории напрягают участкового?

Насколько я понимаю, это одно из необходимых предварительных действий до обращения в суд:

Шаг 3. Подайте заявление в полицию
В случае клеветы вы можете обратиться с заявлением в полицию или прокуратуру. Для этого: Составьте заявление, в котором укажите: Кто распространял клевету. Какая информация была ложной и как она вас порочит. Приложите собранные доказательства (скриншоты, аудио, свидетельские показания). Укажите статью 73-3 КоАП РК как основание для привлечения к ответственности. Полиция или прокуратура обязаны рассмотреть ваше заявление и провести проверку.

Источник здесь:

Потому что это не гражданское судопроизводство, а административное.
