Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал рассматривать суд в Костанае
Отправлено: 23.10.25 - 19:42
Заседание было назначено на сегодня, 23 октября. Однако ни истец в лице заместителя акима Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНОЙ, ни ответчик - председатель ОО "Правозащитного центра Костанайской области" Николай ГИНЬЯТОВ - в суд не пришли. Читать новость
Сейчас судебный процесс может проходить по Ватсап! Разве адвокат не знает об этом! Кроме того, если ответчик известен, то суд по ГПК обязательно отправит исковое требование по месту жительства ответчика, а не по месту подачи иска!
Сейчас судебный процесс может проходить по Ватсап! Разве адвокат не знает об этом! Кроме того, если ответчик известен, то суд не рассматривает иск, а по статье ГПК обязательно отправит иск по месту жительства ответчика, и не будет рассматривать по месту жительства истца! Поживем увидим как прошел процесс, а пока еще уголовное следствие в отношении "медработников" не закончилось и правонарушители еще не преданы суду, то такой иск может быть приостановлен в соответствии с нормами закона. В этом деле торопиться не нужно, ведь многие считают, что лучшая защита-это нападение, а может это не защита, а способ!
Скорее всего: - ей самой не охота ехать в такую дыру как Ауликоль, а у участкового есть свой рот и язык и он сам сможет ОТВЕТИТ за себя и во вторых:- как это участковый без ТРАНСПОРТА:- ежегодно власть УСТРАИВАЕТ показательные шоу с выдачей новых авто казахского отвёрточного производства МАДЕ ин АЛЛЮР, сотрудникам полиции и в том числе участковым инспекторам.
Если есть хоть грамм стыда и совести, нужно буквально завтра подать заявление на увольнение и не продолжать этот цирк, виновата, не виновата, не имеет никакого значения, вообще расслабились, рано или поздно администрация Президента обратит на этот случай внимание, даст команду, и уйдёт весь акимат с акимом в неизвестном направлении, возомнили черт знает что о себе, блогер тоже перегибает, можно критиковать, но обзывать и троллить это лишнее, вся область знает кто есть кто без его публикаций, хотя читать конечно иногда чтобы поднять себе настроение интересно
а вот мне немного непонятно. А почему в этой истории напрягают участкового? Тут явные две стороны- он и она. Ну и пусть разбираются в судах. У участкового своих проблем выше крыши. Если инициатор сама игнорирует заседания, то там и участковому делать нечего. Николаю желаю удачи в этой тягомотине.
рихард: А почему в этой истории напрягают участкового?
Насколько я понимаю, это одно из необходимых предварительных действий до обращения в суд:
Шаг 3. Подайте заявление в полицию В случае клеветы вы можете обратиться с заявлением в полицию или прокуратуру. Для этого: Составьте заявление, в котором укажите: Кто распространял клевету. Какая информация была ложной и как она вас порочит. Приложите собранные доказательства (скриншоты, аудио, свидетельские показания). Укажите статью 73-3 КоАП РК как основание для привлечения к ответственности. Полиция или прокуратура обязаны рассмотреть ваше заявление и провести проверку.
