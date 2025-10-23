Отправлено: - 07:58

сайлау курманов:

Туалетная тема чем закончилось,демонтировали унитаз или стоит за шифонером совсем не понятно,никто так и не досужился обследовать

Цитата:Присоединяюсь к вопросу. Пофиг, кто там кому достоинство защищает, тема туалета так и не раскрыта.